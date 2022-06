Sonos-Kunden bestellen ein Gerät, bekommen und bezahlen mehrere

Sonos-Geräte sind beliebt, aber auch nicht günstig. Entsprechend gut überlegt sich so mancher den Kauf. Vor kurzem mussten sich einige Kunden aber ziemlich wundern, denn sie haben wegen einer IT-Panne einen Lautsprecher bestellt, aber bis zu fünf bekommen und auch bezahlt.

IT-Panne war schuld

Die Lautsprecher des Audio-Spezialisten Sonos gelten durchaus als "Goldstandard" für die Beschallung und Vernetzung mehrerer Räume. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird auch nicht genug Sonos-Lautsprecher bekommen können. Allerdings geht das durchaus ins Geld: Ein Sonos One beispielsweise kostet rund 175 Euro, Arc schlägt sich mit 999 Euro zu Buche.Entsprechend verwundert waren einige Nutzer, als sie gleich mehrere Sonos-Geräte geliefert bekamen, entsprechende Berichte gibt es von Bestellern der Sonos-Modelle Ray, Sub, Arc, Move und Roam, diese hat The Verge u. a. auf Reddit entdeckt. Für so manchen war das vielleicht sogar ein Grund zur Freude, allerdings nur so lange, bis sie ihr Konto überprüft haben. Denn der zweite und teils noch mehr Lautsprecher wurden dort auch verrechnet - es gibt Nutzer-Berichte, die angeblich bis zu fünf Stück bekommen haben.Das alles war natürlich ein Fehler, eine IT-Panne sorgte für Mehrfachbuchungen bei einer einzelnen Bestellung, die über die Hersteller-eigene Seite durchgeführt worden ist. Das hat Ruth Sleeter, Chief Information Officer bei Sonos, gegenüber Betroffenen bestätigt. Sie teilte mit, dass "eine kürzliche Aktualisierung unserer Systeme dazu geführt hat, dass einige Bestellungen mehrfach bearbeitet wurden".Sleeter weiter: "Leider waren Sie von diesem Fehler betroffen und es wurde Ihnen zu viel berechnet. Sie werden außerdem mehrere Sendungen Ihrer Bestellung erhalten." Die Sonos-Managerin entschuldigte sich und meinte gegenüber den Kunden, dass sie das Geld innerhalb von zehn Tagen zurückerstattet bekommen.Die Kunden bekommen auch Retourscheine, um die unerwünschten Geräte zurückzuschicken. Allerdings müssen sie das nicht zwangsläufig tun: Denn die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) sagt eindeutig, dass nicht bestellte Ware nicht zurückgeschickt werden muss: "Sie haben das Recht, sie als kostenloses Geschenk zu behalten."