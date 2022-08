Sonos Optimo 2: Design & Infos zu neuem High-End-Speaker geleakt

Unter dem Codenamen Optimo 2 soll Sonos an einem völlig neuen High-End-Lautsprecher arbeiten. Aus frischen Leaks geht nicht nur eine neue Designsprache hervor, es ist auch die Rede von einem "Vorzeigeobjekt für Dolby Atmos Audio". Ein Sonos Five-Nachfolger wäre denkbar.

Sonos' neuer 3D-Sound mit Dolby Atmos und Co.?

In den letzten Monaten hat sich der US-amerikanische Hersteller Sonos vor allem auf seine Mittelklasse-Produkte konzentriert, nun soll sich der Fokus wieder auf Geräte in der "gehobenen Klasse" verschieben. Wie The Verge berichtet, dürfte mit dem Sonos Optimo 2 nicht nur ein neuer Lautsprecher in Arbeit sein, er könnte sogar einer komplett neuen Produktreihe vorstehen. Während die Größe auf einen WLAN-Speaker im Sonos Five-Segment schließen lässt, wird optisch und technisch ein gänzlich neuer Ansatz verfolgt.Die Rede ist von einem doppelt gewinkelten Gehäuse, ausgestattet mit einem "Arsenal an Lautsprechern", darunter mehreren Treibern, die zwischen dem vorderen Lautsprechergitter und der Rückseite in verschiedene Richtungen feuern. Den Quellen der Kollegen zufolge soll es sich hierbei um nicht mehr und nicht weniger als um den "am besten klingenden Lautsprecher" handeln, den Sonos bis dato hergestellt hat. Im gleichen Atemzug soll auch der Arbeits- und Flash-Speicher verdoppelt werden.Weiterhin dürfte der neue Optimo 2 über die von Sonos bekannten Smart-Home-Funktionen (z.B. Sprachassistent) sowie WLAN und Bluetooth verfügen. Letzteres war bisher den mobilen Lautsprechern des Unternehmens vorbehalten. Auch bringt man USB-C als möglichen Line-In-Anschluss ins Spiel, was die Gerüchte befeuert, dass es sich beim Optimo 2 tatsächlich um einen Nachfolger des Sonos Five handelt. Mit dem Optimo 1 und Optimo 1 SL (ohne Mikrofone) könnten zudem die Sonos One-Lautsprecher ergänzt oder gar ersetzt werden.Bisher ist unklar, wann und in welchem Umfang die neue Optimo-Familie vorgestellt wird. Im Zuge der Verkündung jüngster Finanzzahlen gab Sonos lediglich zu verstehen, dass die Einführung eines neuen Produkts im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember geplant sein soll. Hierbei könnte es sich jedoch auch um den lang erwarteten Sonos Sub Mini handeln.