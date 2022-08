Microsoft Start: Kommentare wurden deaktiviert, sie waren zu toxisch

Der Redmonder Konzern hat im vergangenen Herbst einen neuen Nach­rich­ten-Feed namens Microsoft Start veröffentlicht. Start ist personalisiert und sollte auch den persönlichen Austausch ermöglichen. Die Kommentarfunktion hat man nun aber deaktiviert - es ging zu toxisch zu.

Im vergangenen Herbst hat Microsoft seine Seite Start.com reaktiviert , letztendlich war das eine Art Relaunch seines MSN-Angebots, die dazugehörigen News und Widgets wie Wetter kann man in angepasster Form auch auf Windows 11 erleben. Nach dem Start des Angebots arbeiteten die Redmonder auch an zusätzlichen Funktionalitäten, allen voran der Möglichkeit zum Kommentieren.Doch nach einer Weile musste dieses Feature wieder deaktiviert werde, wie Dr. Windows aufgefallen ist. Grund: toxische Kommentare. In der Desktop-Version wurde diese Möglichkeit einfach ausgebaut, in der mobilen Version der Seite bekamen Besucher zumindest einen Hinweis zu lesen."Wir möchten, dass Microsoft Start der beste Ort für gesunde, engagierte Unterhaltungen über Nachrichten und interessante Inhalte im Web ist. Im Hinblick auf Inhalte in (Deutschland) sind wir noch nicht wirklich zufrieden", schreibt das Unternehmen. Man habe deshalb "die schwere Entscheidung getroffen", in Deutschland alle Kommentare wieder zu entfernen.Microsoft weiter: "Wir hoffen, dass wir die Funktion bald wieder bereitstellen können, wissen aber noch nicht, wann. Wir wissen, dass das Ausdrücken Ihrer Meinung ein wichtiger Teil Ihrer Nutzung unserer Website ist, und wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme."Martin Geuß berichtet, dass dieser Schritt kaum jemanden überraschen dürfte, der auf Microsoft Start mitgelesen hat. Die Kommentare auf Start waren ein Sammelbecken für Trolle, Rassisten, Schwurbler, Extremisten und sonstige Spinner. Eine Moderation fand praktisch nicht statt, man musste einen Beitrag extra melden, damit dieser - innerhalb von 24 Stunden - gelöscht wird. Microsoft schreibt zwar, dass man die Kommentarfunktion wieder bereitstellen will, man kann aber durchaus bezweifeln, ob sich der Aufwand in Zeiten wie diesen lohnt.