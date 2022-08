Microsoft To-Do: Update mit Rich-Text-Editor und verbesserten Widgets

Für Microsofts Aufgabenplaner To-Do gibt es ein Update für die Android-App . Neu hinzugekommen sind weitere Funktionen zum Anpassen von Widgets und für Listen. Zudem startet ein neuer Rich-Text-Editor und ein Bonus-Theme für Marvel-Fans.

Die To-Do-App bekommt nun einige Verbesserungen und Funktionen, die auf das Feedback der Nutzer zurückgehen. Das Update steht ab sofort für Android-Smartphones bereit. Laut den Release-Notes im App-Blog gibt es vier große Änderungen und Neuerungen.Das Erste ist der Start des neuen Rich-Text-Editors für Notizen. Die Notizen in Microsoft To Do unterstützen jetzt die Bearbeitung von Rich-Text, sodass Nutzer Überschriften und Zwischenüberschriften einfügen, Text mit Fett-, Kursiv- und Unterstreichungen hervorheben, Aufzählungslisten oder nummerierte Listen und Hyperlinks einfügen können.Zu den Verbesserungen gehören die überarbeiteten, anpassbaren Widgets. Android-Nutzer können das To-Do-Widget jetzt mit Optionen wie Deckkraft und Schriftgröße personalisieren. Außerdem kann man mit der App abgeschlossene Aufgaben oder zusätzliche Details für jede Erinnerung anzeigen oder ausblenden.Die nächste Verbesserung ist eine automatische Vorschlagfunktion für Listen. Microsoft To Do für Android unterstützt damit ab sofort intelligente Vorschläge, die das Erstellen von Lebensmittellisten oder anderen Listen erleichtern. Zum Start dieser Auto-Listen werden intelligente Vorschläge standardmäßig nur für die Lebensmittellisten aktiviert sein. Für anderen Listen können sie manuell aktiviert werden. Die letzte Änderung betrifft eine weitere Kooperation mit Marvel - Microsoft hat dazu ein Theme von "She Hulk" veröffentlicht.Die Aktualisierung der Microsoft To-Do-App für Android wird allen Nutzern empfohlen. Das Update steht ab sofort im Google Play Store bereit