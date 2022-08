Microsoft nervt mit Werbung im Outlook-Postfach für iOS und Android

Microsoft hat in den vergangenen Monaten damit begonnen, mehr Werbung in Outlook Mobile für iOS und Android zu schalten. Das betrifft aber nur Nutzer der kostenlosen Zugänge, also ausdrücklich nicht die Microsoft-365-Abonnenten.

Gesammelter Posteingang wird nicht mehr verschont

Kein "Entrinnen"

Das berichtet das Online-Magazin The Verge . Die Änderung wurde in den letzten Monaten eingeführt und bedeutet im Wesentlichen, dass Microsoft es kostenlosen Nutzern erschwert, Anzeigen in Outlook Mobile zu vermeiden.Man kann aber auch als kostenloser Nutzer künftig weiterhin beeinflussen, wie man die Werbung im Posteingang zu sehen bekommt oder nicht. Die Outlook-Apps für Android und iOS bietet Nutzern zwei Möglichkeiten, ihren Posteingang zu organisieren. Das klassische Posteingangsfach oder die Option mit der Austeilung in die Tabs mit "wichtigen oder relevanten" und "anderen" E-Mails.Bisher hatte Microsoft nur in dem Tab "andere" Werbung eingeblendet. Seit einigen Wochen kommt die Werbung jetzt aber in den gesammelten Posteingang, wenn man nur diesen einen verwendet. Um sich nicht von der Werbung nerven zu lassen, sollte auf zwei Postfächer gewechselt werden. Dann bleibt zumindest das Hauptpostfach werbefrei.Die einzige Möglichkeit, Anzeigen in Outlook Mobile komplett auszuschalten, besteht nun darin, ein Microsoft 365-Abonnement zu erwerben.Microsoft bestätigte diese Änderung gegenüber The Verge. "Für kostenlose Nutzer von Outlook wird die Werbung in ihrem Posteingang angezeigt und sie können die Funktion 'Fokussierter Posteingang' aktivieren, wenn sie die Werbung nur im Posteingang 'Andere' sehen möchten". Die Anzeigen erscheinen am oberen Rand des Posteingangs und aus wie reguläre E-Mails, haben nur den Hinweis auf Werbung am Rand eingeblendet. Diese Anzeigen lassen sich mit einem Wisch löschen.Die Änderung kommt bei den Nutzern der Apps nicht gut an. In den App-Stores hagelt es jetzt wieder Ein-Stern-Bewertungen. Nutzer machen ihren Frust über die Anzeigen auch in Foren und sozialen Netzwerken Luft.