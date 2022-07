Gigabitstrategie beschlossen: Glasfaser für alle schon in wenigen Jahren

Das Bundeskabinett hat den Weg für die neue Gigabitstrategie freigemacht. Ein Ziel dabei ist es, schnelles Internet überall dort verfügbar zu machen, "wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind". Der Zeitplan dafür ist aber sehr ehrgeizig.

Nachhaltige Breitbandnetze bekommen ein Gütesiegel

Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen der Breitbandförderung sind die jetzt von der Bundesregierung verabschiedeten neuen Ziele für die Gigabitstrategie hoch gegriffen, aber erreichbar. Die Gigabitstrategie sieht dabei unter anderem vor, dass Deutschland 2030 flächendeckend mit Gigabit-Angeboten versorgt ist. Konkret soll dann jeder, der möchte, Gigabit-Internet buchen können.Bis zum Jahr 2025 soll dabei die Hälfte schon geschafft werden. Dazu wird es einige Änderungen geben, auf die Unternehmen sicherlich schon lange gewartet haben. Die Bundesregierung will unter anderem die Genehmigungsverfahren beschleunigen und digitalisieren. Außerdem beabsichtigt man anzustoßen, dass neue Verlegetechniken genutzt werden können und damit der Ausbau insbesondere bei Glasfaserleitungen schneller vonstattengehen kann.Darüber hinaus setzt die neue Gigabitstrategie aber auch auf den Ausbau von nachhaltigen und resilienten Netzen. Dazu soll es ein Gütesiegel mit klaren Kriterien für nachhaltige Breitbandnetze geben - beispielsweise für klimaneutrale Mobilfunkmasten."Wir wollen die Rückstände der vergangenen Jahre aufholen und wollen bis zum Jahr 2030 flächendeckend eine Versorgung mit Glasfaser überall dort ermöglichen, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing. Gleichzeitig, so Wissing, soll der Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards erfolgen - und zwar ebenfalls überall, nicht nur in einigen ausgewählten Ballungsgebieten.Das Bundeskabinett hat die vom Bundesminister für Digitales und Verkehr vorgelegte Gigabitstrategie jetzt verabschiedet. Alle Informationen zu der Strategie gibt es in einem PDF