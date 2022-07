Jeff Bezos: Luxus-Yacht blockiert - Brücke wird doch nicht abgebaut

Der Widerspruch zwischen einer historischen Brücke in Rotterdam und der übergroßen Luxus-Yacht des Amazon-Gründers Jeff Bezos hat dann doch noch eine neue Wendung genommen: Das Bauwerk wird nun doch in der bisherigen Form bestehen bleiben.

Heftige Reaktionen

Die Koningshavenbrug, die gemeinhin nur als De Hef bezeichnet wird, gibt es seit dem Jahr 1878 und seit 1927 in ihrer jetzigen Form. Es handelt sich hier um eine nicht mehr genutzte Eisenbahnbrücke, die als Hubbrücke konzipiert war. Der Mittelteil konnte hier weit nach oben gefahren werden, um auch größere Schiffe passieren zu lassen.Allerdings stellte sich kürzlich heraus, dass die in der Werft des Unternehmens Oceanco gebaute Yacht des Amazon-Gründers trotzdem nicht passieren kann. Bei dem Schiff handelt es sich um einen Dreimaster von 127 Metern Länge, dessen Masten nicht unter der Brücke durchpassen. Der Werft-Betreiber hatte daher beantragt, den Mittelteil der Brücke abbauen zu lassen, um das Schiff auf dem einzig möglichen Weg zum offenen Meer fahren zu können.Das Unternehmen und auch Bezos selbst wollten die Kosten für den Rückbau der Brücke übernehmen. Hauptsache, das 430 Millionen Euro teure Schiff kann irgendwie aus der Werft auslaufen und auf den Meeren genutzt werden. Und es lief auch seitens der Verwaltung darauf hinaus, dass man dem stattgeben wird. Nun hat die Werft den entsprechenden Antrag aber zurückgezogen.Denn in der Bevölkerung Rotterdams gab es massive Proteste gegen das Vorhaben. Und auch weit über die Stadtgrenzen hinaus gab es heftige Reaktionen, weil hier einfach ein Baudenkmal, das seit langer Zeit fest zum Stadtbild gehört und mit einigem Aufwand sogar nach einer Beschädigung im Krieg wieder aufgebaut wurde, den Interessen eines Milliardärs geopfert werden sollte. Nun wird sich zeigen müssen, wie man das Schiff aus der Werft hinaus bekommt - vielleicht hilft ja ein Rückbau auf ein weniger protziges Maß.