Testfahrten: Videos zeigen 500 Mio. Megayacht von Jeff Bezos in Aktion

Bestellt im Jahr 2018 für schlappe 500 Millionen US-Dollar, jetzt kann er bald die Lieferung entgegennehmen: Jeff Bezos Mega-Jacht-Projekt Koru musste schwierige Fahrwasser durchqueren. Jetzt sticht das Segelboot der Superlative für seine ersten Fahrten in See.

Die Koru sticht erstmals nach der Kontroverse um die Brücke in See

Bezos darf es wohl das "größte Segelschiff" nennen

Unter den Superreichen gehört eine eigene Jacht einfach zum guten Ton. Auch Jeff Bezos sah sich bei einem Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar wohl dieser Logik unterworfen und hatte vor 5 Jahren bei der Werft Oceanco in den Niederlanden das Projekt Koru in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: eine halbe Milliarde US-Dollar. Da sollten auch kleine Hürden wie eine historische Brücke nicht stören, die kurzzeitig die Auslieferung bedroht hatte. Danach war es ruhig um das Projekt geworden, bis vor Kurzem Aufnahmen aufgetaucht waren, die Koru erstmals in Aktion zeigen.Wie mehrere Videos des niederländischen YouTube-Kanals Dutch Yachting zeigen, konnte die Koru Anfang des letzten Monats zum ersten Mal auf hoher See gesichtet werden. Das fast 130 Meter lange Schiff hatte die Werft in Rotterdam am 13. Februar verlassen und mehrere Testfahrten auf der Nordsee unternommen. Eines der wichtigsten Merkmale war dabei aber noch nicht im Testbetrieb zu sehen: Bisher bleiben die drei großen Hauptsegel des Schiffes wohl verstaut. Der Antrieb erfolgt vollständig mit einem Diesel-Elektro-Hybrid-Motor, dessen Leistung ist aber nicht bekannt.Einmal voll in Betrieb soll die Koru dann aber ohne Zusatzmotoren, also mit reiner Windkraft fahren können. Das würde dem Schiff von Jeff Bezos dann auch den Titel "größte Segeljacht der Welt" einbringen. Die "Sailing Yacht A" des russischen Oligarchen Andrei Melnitschenko ist zwar 143 Meter lang und erhebt vom Namen her denselben Anspruch, wird aber von Fachleuten als "Motorjacht mit Segelassistenz" eingestuft.