Umfassendes Redesign: OneDrive-Client für Windows 11 durchgesickert

Die Entwickler des Redmonder Konzerns Microsoft möchten bald einen neuen OneDrive-Client für Windows 11 veröffentlichen. Ein geleakter Preview-Build zeigt, dass der Einstellungs-Bereich ein umfassendes Redesign spendiert bekommt. Neue Features sind hingegen nicht an Bord.

Neue App mit allen bisherigen Funktionen

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Der neue OneDrive-Client ist auf der offiziellen Microsoft-Seite aufgetaucht und kann auf Windows 11-Systemen installiert werden. Laut Windows Latest ist das Design an die Benutzeroberfläche des Redmonder Betriebssystems angepasst. Da sich der OneDrive-Ordner an sich über den Explorer öffnen lässt, handelt es sich bei dem neuen Programm hauptsächlich um eine Konfigurations-App, mit der unter anderem der verfügbare Speicher verwaltet, die Synchronisations-Einstellungen geändert oder ein neues Konto verknüpft werden können.Die neue Windows 11-App verfügt über eine verbesserte Struktur. Während die verschiedenen Menübereiche in einer Leiste auf der linken Seite ausgewählt werden können, werden die Optionen rechts daneben dargestellt. Neue Features hat Microsoft nicht in den OneDrive-Client integriert. Natürlich haben Windows 11-Nutzer die Möglichkeit, auf alle zuvor vorhandenen Optionen zurückzugreifen. Außerdem bleibt es weiterhin möglich, OneDrive über die Windows 11-Einstellungen zu konfigurieren.Da es sich bei dem durchgesickerten Build lediglich um eine Vorschau-Version handelt, sollte das Update momentan noch nicht installiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Software instabil läuft und es zu Datenverlusten kommt. Wann eine finale Version erscheint, ist noch unklar. Wer sich die Neuerungen trotzdem ansehen möchte, sollte ein separates Gerät hierfür verwenden. Der neueste Build lässt sich über den Dev-Channel installieren.