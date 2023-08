OneDrive: Auch Microsoft streicht Abo mit unbegrenztem Speicherplatz

Auch bei Microsoft ist es mit dem unbegrenzten Speicherplatz im Cloud-Speicher jetzt wohl vorbei. Nachdem Dropbox zuletzt die Option abgeschafft hatte, wurde jetzt bekannt, dass auch OneDrive keine solche Variante mehr anbietet.

Microsoft hat wohl schon im Juli als einer der letzten Anbieter von Cloud-Speicher die Notbremse gezogen und sein bisheriges Angebot des sogenannten OneDrive for Business (Plan 2) gestrichen. Zuvor konnten zumindest qualifizierte Firmenkunden für 10 Dollar pro Nutzer und Monat "unbegrenzten" Speicherplatz bei OneDrive mieten.Laut den Kollegen von TechRadar gibt es schon seit ungefähr Mitte Juli nur noch eine einzige Variante von OneDrive for Business. Der sogenannte "Plan 1" kostet monatlich fünf Dollar pro Nutzer und bietet ein Terabyte Speicher. Firmenkunden können auf Wunsch mehrere Nutzer einrichten, um so bis zu fünf Terabyte im gleichen Abrechnungsmodus zu erhalten.Alternativ bietet Microsoft auch noch ein Terabyte pro Nutzer im Rahmen seiner Microsoft 365 Business-Abos an. Die zweite bisher verfügbare Variante mit unbegrenztem Speicherplatz hat man nun still und leise verschwinden lassen. Auf Anfrage erklärte Microsoft gegenüber TechRadar, dass man "den Kaufvorgang für Kunden mit eigenständigen OneDrive for Business Abonnements optimiert habe".Bestehende Kunden könnten die zuvor verfügbaren Abos auch weiter nutzen, ihre Verträge verlängern und neue Nutzer hinzufügen, hieß es von dem Unternehmen weiter. Anscheinend können also Firmenkunden, die schon einen "OneDrive for Business (Plan 2)" verwenden, dies auch weiterhin tun. Zu den Gründen für die Reduktion des Angebotsumfangs machte Microsoft keine genaueren Angaben.In der letzten Woche hatte Dropbox verkündet, dass man keinen unbegrenzten Speicherplatz für Firmenkunden mehr anbieten kann. Das Unternehmen begründete dies mit dem Missbrauch des Angebots durch einzelne Kunden. Unter anderem sollen einzelne Kunden sogar den Speicher bei Dropbox weiter vermarktet oder Krypto-Mining-Caches aufgesetzt haben.