Windows 11 22H2: Microsoft veröffentlicht Preview mit Neuerungen

Microsoft hat ein weiteres kumulatives Update für die Vorschau auf das kommende Windows 11-Funktions-Update veröffentlicht. Es handelt sich um die Preview für die neue Version 22H2. Es gibt eine Reihe an Neuerungen.

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen: Neu! Wir haben Server Message Block (SMB) Redirector (RDR) spezifischen öffentlichen File System Control (FSCTL) Code FSCTL_LMR_QUERY_INFO hinzugefügt.

Neu! Wir haben Unterstützung für Transport Layer Security (TLS) 1.3 in Windows-Client- und -Server-Implementierungen des Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) hinzugefügt.

Neu! Unterstützung für Transport Layer Security (TLS) 1.3 in Windows-Client- und -Server-LDAP-Implementierungen (Lightweight Directory Access Protocol) wurde hinzugefügt.

Das Cmdlet "Remove-Item" wurde aktualisiert, damit es korrekt mit Microsoft OneDrive-Ordnern interagiert.

Wir haben die Gruppenrichtlinie InternetExplorerModeEnableSavePageAs aktiviert.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Schaltfläche Foto aufnehmen verschwindet, wenn Sie einen allgemeinen Dateidialog zum Öffnen der Kamera verwenden.

Es wurde ein Problem behoben, das verhindert, dass Geräte ein Angebot von Windows Update für denselben Erweiterungstreiber erhalten, wenn dieser Erweiterungstreiber bereits ohne den Basistreiber installiert ist.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Installation von Medien (IFM) für Active Directory mit dem Fehler "2101 JET_errCallbackFailed" fehlschlägt.

Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn der Active Directory Lightweight Directory Service (LDS) das Kennwort für userProxy-Objekte zurücksetzt. Das Zurücksetzen des Kennworts schlägt mit einer Fehlermeldung wie "00000005: SvcErr: DSID-03380C23, Problem 5003 (WILL_NOT_PERFORM), Daten 0".

Wir haben die Gruppenrichtlinie InternetExplorerModeEnableSavePageAs aktiviert.

Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn der Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) das Kennwort für userProxy-Objekte zurücksetzt. Wenn Sie versuchen, das Kennwort einer anderen Person zurückzusetzen, und Sie mit einer einfachen Bindung authentifiziert sind, schlägt die Kennwortrücksetzung fehl. Die Fehlermeldung lautet wie folgt: "00000005: SvcErr: DSID-03380C23, Problem 5003 (WILL_NOT_PERFORM), Daten 0".

Wir haben ein Problem behoben, das verhindert, dass Microsoft Edge in der Windows-Sandbox verfügbar ist.

Windows 11 System-Check: PC bereit?

Diese Neuerungen sind allerdings nicht spezifisch für Windows 11 22H2, sondern wurden vor ein paar Tagen bereits als optionales Update für die aktuelle Windows 11 Version sowie für Windows Server ( Update KB5014665 ) verteilt. Die Änderungen werden vermutlich auch noch in weiteren Windows-Versionen freigegeben und mit dem kommenden Patch-Day am 12. Juli in die Verteilung gehen.Jetzt starten die Änderungen erst einmal im Release Preview-Kanal. Dazu gibt es eine Reihe an Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Updates der Gruppenrichtlinien. Die Änderungen betreffen unter anderem die hinzugefügte Unterstützung für Transport Layer Security (TLS) 1.3. Die Ankündigung für dieses Update fällt kurz aus. Microsoft-Manager Brandon LeBlanc schreibt dazu im Windows-Blog Dann folgt die Liste der Änderungen, die wir für euch übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt haben.