Verbessertes Update: Neuer Test für die Windows 11-Wartungspipeline

Microsoft hat wieder die Routine aufgenommen, im Rahmen der Windows 11 Insider Tests den Aktualisierungs-Prozess zu verbessern. Derzeit werden - so bald es neue Versions-Updates gibt - zum Wochenende Tests für die Wartungspipeline nachgereicht.

"UPDATE: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates. Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal zu testen." Die neue Buildnummer lautet 25151.1010. Der Eintrag in der KnowledgeBase ist KB5016322. Was Microsoft nun in dem neuen Build weiter am Update-Prozess verbessert hat, ist nicht bekannt. Im Windows-Blog heißt es zu der Aktualisierung:"UPDATE: Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates. Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal zu testen."

Ein solches Test-Update ist auch jetzt wieder neu im Windows Insider Programm verfügbar. Es handelt sich um einen Testlauf für den verbesserten Update-Prozess für Windows 11, also für den Aktualisierungs-Mechanismus an sich.Microsoft versucht seit Monaten die Updates immer kleiner zu bekommen, damit sie auch dann noch genutzt werden können, wenn nur eine eingeschränkte Internetverbindung besteht. Dieses neue Update steht im Dev-Kanal des Windows Insider Programm zur Verfügung. Es folgt auf die erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Vorschau auf das Windows 11 23H2-Update.Es handelt sich dabei um ein kumulatives Update. Wer dem Dev-Kanal beigetreten ist und den vorangegangen Build noch nicht installiert hat, bekommt also auch all die angekündigten Neuerungen jetzt mit ausgeliefert Microsoft testet mit dem erneuten Windows Insider-Update also lediglich weitere Optimierungen für den Update-Prozess, also für die Routine, mit der neue Windows-Updates ausgeliefert werden. Auch wenn das zunächst nicht so interessant klingt, ist es wichtig, dass viele Insider an diesem Test teilhaben, damit möglichst viel Feedback sowie Daten gesammelt werden können.Allerdings warnen sich Insider gegenseitig, diese Updates nach Möglichkeit nicht auf einem "wichtigen System" auszuführen, wenn sie ARM-Hardware nutzen. Insbesondere diese Update-Tests stehen nämlich im Verdacht, auf ARM 64-PCs Probleme zu verursachen.Microsoft arbeitet seit geraumer Zeit daran, den eigentlichen Update-Prozess für Windows zu verbessern. Angefangen hat das mit der Einführung von kumulativen Updates, ging über das Optimieren der Update-Routine in der eigentlichen Auslieferungsphase und führte schließlich zu neuen Update-Paketen, die besonders Nutzern mit eingeschränktem Internetzugang zugutekommen.