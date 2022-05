Bundesregierung bestätigt Aus für Förderung privater E-Ladestationen

Die Bundesregierung wird neuen Medienberichten zufolge das Förderprogramm für private E-Ladestationen nicht wieder neu starten. Nachdem die Fördermittel aufgebraucht waren, gab es bisher Rätselraten, ob oder wie es weitergeht.

Gestoppte Förderung wird nicht neu aufgelegt

So läuft es mit der Förderung

Wird es eine Verlängerung bzw. Neuauflage des Förderprogramms für Wallboxen geben? Wenn ja, wie wird diese ausgestaltet sein, und ab wann wird sie verfügbar sein? Wenn nein, warum nicht?

Eine Wiederauflage dieser Förderrichtlinie ist nicht geplant. Das Förderprogramm hatte eine starke Anschubwirkung für die Elektromobilität und hat dazu beigetragen, die Produkte und Dienstleistungen zu etablieren

Nadine Dressler

Mit der neuen Bundesregierung gibt es für die Förderung von Elektromobilität viele Änderungen. Dazu gehört, wie wir schon mehrfach berichteten , dass der Kauf von reinen Elektroautos auch im kommenden Jahr weiter gefördert werden soll, für Hybrid-Modelle steht das jedoch auf der Kippe.Bei den Anträgen für private Wallboxen, also für festinstallierte Lade-Möglichkeiten für Elektroautos für Zuhause, ist nun aber erst einmal klar: In Deutschland wird das im Herbst 2021 gestoppte Förderprogramm nicht wieder neu aufgestellt. Bis zum Annahmestopp gab es rund 800.000 Anträge. Konkret heißt es, ein derartiges Förderprogramm sei derzeit nicht geplant.Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor. Die Regierung hatte sich bis zuletzt dazu nicht genauer geäußert, jetzt aber eine Erklärung im Bundestag abgegeben.Wurde ein KfW-Antrag vor dem 27.10.2021 gestellt oder bewilligt, gibt es die Förderung in Höhe von 900 Euro für Kauf und Installation auch jetzt noch. Wie viele "offene" Förderungen es noch gibt, ist nicht bekannt. Auch die Förderungsprogramme für öffentlich nutzbare Ladestationen bleiben weiter bestehen.Das Aus wird in einer Antwort auf die Anfrage nach den Wallboxen der CDU/CSU-Fraktion (verfügbar als PDF ) erklärt. Da heißt es: