Besser Bargeld einpacken: Bundesweite Störung bei Kartenzahlungen

Wer in den kommenden Stunden einkaufen gehen will, sollte bes­ser Bargeld mitnehmen. Denn in diversen Supermärkten und an­de­ren Geschäften sind die Systeme zur Kartenzahlung auf­grund ei­ner Störung bereits seit gestern offline.

Fehlersuche läuft

Auf den verschiedenen Social Media-Plattformen und auch beim Portal Allestörungen.de häufen sich seit gestern die Meldungen über Probleme bei der bargeldlosen Zahlung. Die Kunden unterschiedlichster Banken und Sparkassen standen demnach an den Kassen verschiedener Märkte im ganzen Bundesgebiet und konnten nicht mit der Karte zahlen. Teilweise waren auch nur Kreditkarten betroffen, während die normalen Girocards funktionierten.Bisher ist noch nicht ganz klar, woran es liegt. Der Verdacht fiel erst auf bestimmte Terminal-Modelle - aber auch hier ließen sich aufgrund der konkreten Störungen keine genaueren Zuordnungen treffen. Letztlich dürfte es wohl darauf hinauslaufen, dass der Netzwerkbetrieb, der für die Verbindungen zwischen den Terminals und den IT-Infrastrukturen der Banken zuständig ist, gestört ist.Quasi alle Beteiligten sichern zu, dass intensiv nach der Ursache des Problems gesucht und an einer Fehlerbehebung gearbeitet wird. Allerdings laufen immer noch neue Störungsmeldungen betroffener Verbraucher auf, so dass nicht absehbar ist, dass sich in der Sache etwas tut. Eine Pause gab es in den Meldungsstatistiken bei Allestörungen.de im Grunde nur in den nächtlichen Stunden, in denen die Geschäfte geschlossen haben.Nicht betroffen sind die Systeme der Banken selbst. Wer also dringend etwas aus dem nächsten Supermarkt benötigt, ist gut beraten, vor dem Einkauf einfach den nächsten Geldautomaten aufzusuchen. Mit dem klassischen Bargeld kommt man letztlich auch bei einem völligen Ausfall der IT-Systeme im Handel noch immer zum Ziel. Alternativ kann man auch einfach warten, bis der Fehler gefunden und behoben ist, angesichts der Bedeutung einer solchen Störung sollte dies nicht zu lange dauern.