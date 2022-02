Massive Telekom-Störung, LTE und SMS ausgefallen - so geht's dennoch

Die Deutsche Telekom hat derzeit massive Probleme beim Mobilfunk. In ganz Deutschland sind sowohl eingehende als auch abgehende Mobilfunkgespräche über LTE gestört, viele Nutzer melden einen Totalausfall. Das gilt auch für SMS und Mobilbox.

So umgeht ihr die Probleme

Nur die GSM-Telefonie via 2G ist laut der Telekom aktuell nicht betroffen. Bei allen anderen Telekom-Mobilfunkkunden kann es dagegen derzeit zu "Beeinträchtigungen" kommen, wie das Unternehmen mitteilt. Erste Berichte über Probleme beim Telefonieren über das LTE-Netz gab es dabei schon am Morgen. In den sozialen Netzwerken und den einschlägigen Telekom-Foren meldeten sich viele Nutzer mit immer den gleichen Problemen: Sie können niemanden anrufen, keine SMS verschicken oder ihre Mailbox abrufen.Auch für eingehende Telefonate gibt es das Problem. Was dahintersteckt, ist allerdings noch immer unklar, auch wenn die Störung jetzt bereits über mehrere Stunden anhält.Gegen 14 Uhr bestätigte die Telekom dann bei Twitter die anhaltenden Schwierigkeiten. Über Gründe kann man derzeit nur spekulieren. Die Telekom selbst hat sich bisher noch nicht über mögliche Auslöser der Störung geäußert.Einen kleinen Tipp gibt es aber für alle, die nun von dem Ausfall betroffen sind: Man kann auf seinem Smartphone einfach vorübergehend die Funktion Voice-over-LTE deaktivieren. Das funktioniert über die Grundeinstellungen des Geräts. Wenn Voice-over-LTE deaktiviert wurde, gehen alle Anrufe über 2G oder, wo möglich und unterstützt, über WLAN (WLAN Call). Anrufe können dann aber weiterhin scheitern, wenn der Angerufene auch Telekom-VoLTE nutzt - dann kommt das Gespräch dennoch nicht zustande.Auch auf der Seite "Alle Störungen" sieht man den massiven Anstieg der gemeldeten Probleme beim Telekom-Netz ab der Mittagszeit.