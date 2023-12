Wer vor Weihnachten noch schnell in einem Discounter mit seiner VISA-Karte eingekauft hat, sollte jetzt einmal sein Konto prüfen: Ein Fehler beim Payment-Provider Payone könnte dazu führen, dass Zahlungen doppelt abgebucht werden.

Es geht um Zahlungen am 23. Dezember

Zusammenfassung Doppelte Abbuchungen bei VISA-Zahlungen im Discounter

Fehler bei Payone betrifft Aldi, dm, Lidl und andere

Zahlungen vom 23. Dezember könnten doppelt sein

DKB informierte Kunden über doppelte Buchungen

Fehlerhafte Abbuchungen werden automatisch erstattet

Payone bestätigt das Problem nach DKB-Hinweis

Payone hatte bereits 2022 mit Kartenzahlungsproblemen zu kämpfen

Betroffen waren demnach unter anderem Aldi Süd, dm, Lidl, Netto, Rewe und Rossmann. Das geht aus einer Meldung der Lebensmittelzeitung hervor . Allem Anschein nach geht es nur um Zahlungen, die am 23. Dezember mit einer VISA-Karte durchgeführt wurden.Kunden haben das Problem auf ihren Auszügen bemerkt und ihre Banken kontaktiert. Recht schnell kristallisierte sich heraus, dass es keine Einzelfälle sind.Als einer der ersten Banken hatte die DKB das Problem bemerkt und seine Kunden vorsorglich informiert. In dem Schreiben hieß es:"Derzeit kommt es aufgrund eines technischen Problems bei einem Zahlungsdienstleister zu fehlerhaften Buchungen von Zahlungen im Einzelhandel. Unter anderem bei Rewe, Rossmann, Netto wurden Zahlungen irrtümlich doppelt gebucht. Betroffen sind Kund*innen aller Banken. Die fehlerhaften Buchungen werden innerhalb der nächsten Tage automatisch zurückerstattet. Sie müssen nichts tun."In diesem Schreiben wurde zwar nur "ein Zahlungsdienstleister" zitiert und nicht direkt Payone benannt, dass hat die DBK dann aber in einer Stellungnahme gegenüber dem Online-Magazin Techbook bestätigt.Wie es zu dem Fehler kam, ist noch nicht bekannt. Die gute Nachricht ist, dass man nichts weiter unternehmen und nur abwarten muss. Der Zahlungsdienstleister Payone ist jedoch schon ein gebranntes Kind, was Probleme mit Kartenzahlungen anbelangt. Im Jahr 2022 machte das Unternehmen Schlagzeilen, als eine bundesweite Störung bei Kar­ten­zah­lun­gen aufgetaucht war Damals hatte ein Problem mit dem Verifone Terminal H5000 die Kartenzahlungen in vielen Betrieben über Wochen eingeschränkt.