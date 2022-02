Postbank kann tagelange Online-Banking-Störung endlich beheben

Seit Tagen müssen Kunden der Postbank eine eingeschränkte Erreichbarkeit der Online-Banking-Funktionen hinnehmen. Jetzt meldet sich das Unternehmen zu Wort und sichert zu, dass man die Fehler beseitigt habe. Ursachen will man nicht nennen, Hinweise gibt es aber.

Online-Banking der Postbank war seit Tagen kaum noch zu nutzen

Die Nutzer helfen sich selbst

Ein Blick auf Störungsdienste wie allestörungen.de zeigt, dass die Postbank jetzt schon seit gut einer Woche mit Problemen bei seinen Online-Banking-Diensten zu kämpfen hat. Die sorgen dafür, dass Nutzer unter Umständen über Tage vollständig von einem Zugriff auf ihre Konten aussperrt werden. Wie jetzt heise berichtet, will die Postbank die zugrundeliegenden Fehler ausgeräumt haben, die die "teilweise eingeschränkte Erreichbarkeit von Online-Anwendungen der Postbank" verursacht hatten.Wie ein Sprecher des Unternehmens ausführt, hätten die "eingeleiteten technischen Maßnahmen" schon am Freitag der vergangenen Woche zu einer deutlichen Verbesserung der Lage beigetragen. Seit dem habe das Unternehmen deutlich weniger Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Online-Banking registriert. Bereits in der letzten Woche hatte man mit Nachdruck zugesichert, dass Konten und Daten zu keinem Zeitpunkt kompromittiert waren. Eine Erläuterung der technischen Ursachen, die dem Problem zugrunde lagen, will man aber auch jetzt nicht liefern.Und so ist es wie so oft den Nutzern zu verdanken, dass man bei der Ursachenforschung doch einigen klaren Hinweisen folgen kann. Die Postbank hatte nach allen verfügbaren Informationen wohl Probleme mit dem DNS-Server, hier hatten entsprechende Anpassungen von findigen Nutzern dafür gesorgt, dass der Zugriff auf die Dienste der Postbank wieder möglich war.Wie heise schreibt, mussten die Entwickler des Geldinstitutes wohl Fehler in der Domain Name Security Extensions (DNSSEC) beheben, die bei falscher Konfiguration eine Adressierung der Bankserver als Ziel verhindert.