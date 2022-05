Xbox Network: Online-Dienste hatten mit Störungen zu kämpfen

Xbox-Besitzer , die in den vergangenen Stunden auf die Online-Dienste der Konsole oder den Store zugreifen wollten, bekamen oftmals nur eine Fehlermeldung zu sehen. Die Services hatten mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Inzwischen scheint das Problem beseitigt zu sein.

Probleme traten geräteübergreifend auf

Seit gestern Abend haben einige Spieler von Problemen beim Zugriff auf Xbox-Dienste berichtet. Es war vorübergehend nicht möglich, auf den Cloud-Gaming-Dienst zuzugreifen. Darüber hinaus war auch der Microsoft Store betroffen, sodass keine Käufe mehr abgewickelt werden konnten. Hierzu zählten auch DLC-Inhalte, In-App-Käufe und Accessoires. Außerdem konnten keine Game Pass- und Live Gold-Mitgliedschaften erworben oder verwaltet werden.Manche Xbox-Nutzer konnten nicht auf ihr Account zugreifen und bekamen nur eine Meldung, dass die Verbindung fehlgeschlagen sei, zu sehen. Das Problem soll unabhängig vom verwendeten Gerät aufgetreten sein. Es war also auch nicht möglich, sich mit dem Smartphone anzumelden. Zeitweise waren die Kerndienste des Xbox-Netzwerks betroffen, sodass Gamer keine digitalen Spiele starten konnten.Weshalb die Störungen verursacht wurden, ist unklar. Vermutlich war ein Serverausfall für die Probleme verantwortlich. Microsoft scheint die Ursache nach einigen Stunden gefunden und direkt an einer Lösung gearbeitet zu haben.Die offizielle Status-Seite lässt darauf schließen, dass die Dienste inzwischen wieder wie gewohnt funktionieren. Momentan scheinen alle Xbox Live-Services in Betrieb zu sein. Trotzdem kann es vorkommen, dass bei einigen Spielern weiterhin Probleme beim Verbindungsaufbau auftreten. Es ist davon auszugehen, dass die Einschränkungen in den nächsten Stunden verschwinden, sodass die Dienste im Laufe des Tages wieder vollständig erreichbar sind.