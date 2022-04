Insider: GTA 6 hat fantastische Grafik, dank neuer RAGE9-Engine

Ja, auch die neuesten Meldungen rund um den ewig herbeigeschriebenen Nachfolger für GTA 5 sind überschaubar, kommen dafür aber mal nicht aus völlig obskuren Quellen. Ein bekannter Insider spricht über die Rage Game Engine 9 und was das für GTA 6 bedeutet.

Die Engine für das nächste GTA soll schnurren wie ein Next-Gen-Wunder

"Wir sprechen hier von einer Engine, die ihrer Zeit voraus ist"

GTA 6: Während einige Leser wahrscheinlich schon nach diesen vier Buchstaben vorsorglich die Augen verdrehen, in Erwartung des nächsten anonymen Leaks aus Quellen wie 4Chan und Co. - ja, auch wir konnten nicht widerstehen, zu berichten - weiß der neueste Infohappen hier durchaus positiv zu überraschen. Mit Chris Klippel stellt sich der Schöpfer des Rockstar- sowie Naughty Dog-Magazine und bekannter Insider jetzt mit seinem Namen hinter eine interessante Voraussage.Wie Klippel in einem aktuellen Tweet schreibt, lasse der Entwickler bei der neuen "Rockstar Games Grafik-Engine (RAGE9)" ordentlich die technischen Muskeln spielen. Er habe von seinen Quellen "sehr positive Rückmeldungen" zu der daraus resultierenden Grafik für den kommenden Titel erhalten. "Wir sollten uns über diesen Aspekt wirklich keine Sorgen machen", fasst der Insider zusammen. Klippel deutet an, dass Rockstar hier sehr viel investiert, um Rage 9 zu einer guten Basis für das Next-Gen-GTA zu machen.Dass diese Engine ihrer Zeit voraus sei, ist eine Aussage, die im Zusammenhang mit einem unveröffentlichten Titel natürlich viel Spielraum lässt. Rockstar hatte Anfang des Jahres erstmals offiziell bestätigt, dass GTA 6 in Arbeit ist, aber keinerlei Anhaltspunkte zum Entwicklungsstand geliefert. Man kann nur davon ausgehen, dass der Start des Spiels noch Jahre in der Zukunft liegt - ob man dann mit RAGE9 immer noch seiner Zeit voraus ist, muss sich zeigen.