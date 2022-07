Voller Fokus auf GTA 6: Rockstar pausiert Remaster-Entwicklungen

Nach harscher Kritik an der GTA Trilogy soll sich Rockstar Games von weiteren Remaster-Projekten zurückgezogen haben und sich vollkommen auf Grand Theft Auto 6 konzentrieren. Die Neuauflagen von GTA 4 und Red Dead Redemption werden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Grafikpracht durch neue RAGE9-Engine?

Miami Morning Star

Wie der oft gut informierte Rockstar-Insider "Tez2" via Twitter erklärt und das Spiele-Magazin Kotaku durch weitere Quellen bestätigt, wurden die Ideen rund um neue Remaster-Titel aus dem Grand Theft Auto- und Red Dead Redemption-Franchise verworfen. Grund dafür sei der nur mäßige Erfolg der letztjährigen GTA Trilogy (Definitive Edition), die zum Start mit massiven technischen sowie qualitativen Problemen zu kämpfen hatte und für Frustration bei GTA-Nostalgikern sorgte.Die möglichen Neuauflagen von GTA 4 und Red Dead Redemption (RDR) sollen bei Rockstar Games zwar nicht vom Tisch sein, doch scheint man seinen Fokus nun voll und ganz auf GTA 6 zu legen. Nach Monaten und Jahren voller Gerüchte und vermeintlicher Leaks wurden die Arbeiten am neuen Open-World-Shooter Anfang des Jahres bestätigt . Von detaillierten Informationen rund um das Setting oder einem ersten Trailer fehlt jedoch weiterhin jede Spur, was die Gerüchteküche erneut anheizt.Selbsternannte Leaker gehen davon aus, dass sich Rockstar Games zeitnah mit Bewegtbildern aus der Deckung wagen wird, doch ebenso könnte die Entwicklung noch viele Jahre andauern. Schon jetzt wird Grand Theft Auto 6 von Insidern eine optische Meisterleistung attestiert, die mit Hilfe der neuen RAGE9-Technik (Rockstar Advanced Graphics Engine) realisiert werden könnte. Hohe Erwartungen seitens der Community, welche die Entwickler nach dem GTA Trilogy-Fauxpas wohl erfüllen wollen.Bis dahin hält sich Rockstar problemlos mit GTA 5 Online über Wasser, das sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Aktuell ist hier mit einem großen Sommer-Update samt neuer Autos, Waffen und Missionen zu rechnen, das in den nächsten Wochen erscheinen soll.