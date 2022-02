Rockstar bestätigt: Entwicklung von GTA 6 läuft auf Hochtouren

Der Publisher Rockstar Games hat bestätigt, an einem weiteren Titel der GTA-Reihe zu arbeiten. Damit wurde erstmals ein offizielles Statement zu der Fortsetzung abgegeben. Bislang hat der Konzern allerdings noch kein genaues Erscheinungsdatum oder Video zu dem Spiel veröffentlicht.

Ankündigung lässt die Aktie steigen

Rockstar Games hat vor kurzem einen Blog-Eintrag mit aktuellen Neuerungen gepostet. Am Ende des Beitrags bestätigt der Entwickler, dass sich der nächste Teil der "Grand Theft Auto"-Serie derzeit aktiv in Entwicklung befindet. Außerdem hat der Publisher das Statement in einem Tweet veröffentlicht. Obwohl nicht explizit von GTA 6 gesprochen wird, dürfte die Fortsetzung der Hauptreihe unter diesem Namen auf den Markt gebracht werden.Bisher hat Rockstar Games allerdings nicht mitgeteilt, welche Studios an der Entwicklung beteiligt sind. Es ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Rockstar-Abteilungen handelt. Zudem bleibt noch unklar, wann das Game das Licht der Welt erblicken soll. Da bislang kein Trailer zu dem Spiel gezeigt wurde, könnte der Release erst in den nächsten Jahren stattfinden. Dennoch ist der Take-Two-Aktienkurs nach der Ankündigung um fünf Prozent angestiegen. In den letzten Monaten war der Kurs jedoch alles andere als stabil und von Ausschlägen geprägt.Natürlich kommt die offizielle Ankündigung nicht ganz unerwartet. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Leaks zu einem neuen GTA-Teil gegeben. Von GTA 5 wurden inzwischen mehr als 150 Millionen Kopien verkauft, sodass eine Fortsetzung immer als wahrscheinlich galt. Nach der offiziellen Bestätigung wäre es denkbar, dass in den kommenden Monaten viele weitere Details zu dem Open-World-Action-Adventure durchsickern.