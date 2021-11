GTA Trilogy: Definitive Edition - Fans wollen kaputte PC-Version fixen

Letzte Woche hat Rockstar Games eine überarbeitete Version von Grand Theft Auto 3 sowie der Ableger Vice City und San Andreas veröffentlicht. Doch diese ist zunächst Tage lang nicht spielbar gewesen und auch jetzt gibt es Bugs sowie Unzulänglichkeiten. Modder wollen das ändern.

Schlamperei und Bugs

Rockstar Games

Für viele war eine Remastered-Fassung der drei Spiele der GTA 3-Ära ein Grund zur Vorfreude, doch die Enttäuschung war vielfach groß als Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition tatsächlich verfügbar war. Denn bereits kurz nach Veröffentlichung wurde der Rockstar Launcher abgeschaltet, das hatte zur Folge, dass PC-Gamer auf ihr bereits gekauftes Spiel rund drei Tage lang nicht zugreifen konnten.Mittlerweile läuft alles wieder, doch Spieler sind dennoch vielfach schwer enttäuscht. Denn viele sind der Ansicht, dass die GTA-Trilogie eine unwürdige Angelegenheit ist, ja fast schon Abzocke ist. Dazu zählt auch eine Gruppe an Nutzern der beliebten Modding-Seite Nexus Mods. Denn diese wollen in mehreren Modifikationen das Spiel zu einem besseren Erlebnis machen.Wie VGC berichtet, zählt zu den beliebtesten Mods eine "Better Rain" genannte Erweiterung. Dies wird folgendermaßen beschrieben: "Diese Mod ändert den schrecklichen Regen in diesem Spiel, er ist damit viel leichter und sieht besser aus." Andere Modifikationen reichen die Original-Menü-Sounds aus den ursprünglichen Spieleversionen nach.Oftmals sind es aber viele einzelne Kleinigkeiten, die die Modder beheben. Mal wird ein misslungenes Charakter-Modell gefixt, mal ein Kleidungsstück und sogar Schild. Letzteres zeigt, das Rockstar beim Remastered offenbar vor allem mit Automatismen gearbeitet hat. Denn bei "Tuff Nut Donuts" wurde nicht nur der Donut selbst runder gemacht, sondern auch die Mutter (im Sinne von Schraube) daneben. Damit ist aber das dazugehörige Wortspiel weitgehend sinnlos bzw. nicht nachvollziehbar geworden.Spieler, die mit Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition nicht zufrieden sind, sollte also dringend die dazugehörige Übersichtsseite auf Nexus Mods im Auge behalten, denn dort werden sicherlich auch noch viele weitere Mods auftauchen.