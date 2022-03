Oscars: Apple gewinnt den besten Film, Will Smith sorgt für Aufreger

Es ist nichts Neues mehr, dass Streaming-Produktionen und -Anbieter bei den großen Awards-Shows eine Rolle spielen. Einen Oscar als bester Film hat ein Streaming-Anbieter aber bisher noch nie gewonnen. Bis letzte Nacht. Das Internet explodierte aber aus einem anderen Grund.

Will Smith knallt Chris Rock eine

Kyusung Gong / A.M.P.A.S.

Seit mittlerweile Jahren heißt es, dass Streaming-Dienste das Kino überholen, das kann man auch bei Preisverleihungen sehen. Denn immer häufiger heißt es, dass eine Streaming-Produktion bei einer Awards-Show so und so viele Preise abgeräumt hat. Den besten Film bei den wichtigsten Branchenpreisen konnte aber noch keine Streaming-Plattform für sich entscheiden.Bis vergangene Nacht: Denn die Tragikomödie "Coda" (Abkürzung für "Child of Deaf Adults", also "Kind gehörloser Erwachsener"), die von und für Apple TV+ produziert worden ist, gewann erstmals die wichtigste Auszeichnung von Hollywood. Für die beste Regie wurde die Neuseeländerin Jane Campion ausgezeichnet, diese war für den großen Coda-Konkurrenten "The Power of the Dog" ausgezeichnet.Als beste Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain für ihre Rolle in "The Eyes Of Tammy Faye" geehrt, für den besten Hauptdarsteller hielten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences den 53-jährigen Will Smith ("King Richard"). Dieser sorgte allerdings auch für den Aufreger des Abends. Dieser überschattete die Veranstaltung, sorgte aber auch für eine regelrechte Meme-Explosion in sozialen Medien.Denn Will Smith ohrfeigte den Comedian Chris Rock auf der Bühne und während der Live-Übertragung. Rock hatte zuvor einen Witz über die Glatze von Smiths Ehefrau gemacht. Diese hat 2018 bekannt gegeben, dass sie an Alopezie, also permanenten Haarverlust, leidet. Rock witzelte, dass er es nicht erwarten könne, sie in der Fortsetzung von "G.I. Jane" zu sehen. In diesem Film war Demi Moore seinerzeit mit kahlrasiertem Kopf zu sehen, da sie als erste Frau das Training der US Navy SEALs absolvierte.Smith konnte darüber aber nicht lachen und verpasste Rock eine schallende Ohrfeige. Danach setzte sich Smith wieder und brüllte "Keep my wife's name out of your fucking mouth", also freundlich übersetzt "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund".Das Internet spekulierte natürlich sofort, ob das inszeniert war (unwahrscheinlich) und debattierte, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Das Foto der Ohrfeige legte (erwartungsgemäß) sofort einen raketenhaften Aufstieg als Meme-Vorlage hin, zur Stunde ist der Hashtag #WillSmith der Top-Trend auf Twitter.