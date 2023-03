Im Westen nichts Neues: Deutscher Netflix-Film feiert Oscar-Erfolge

In der Nacht auf heute sind die Academy-Awards über die Bühne gegangen und diese kannten zwei große Sieger: den Fantasy-Streifen Everything, Everywhere All at Once und den deutschen Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues. Dieser wurde mit vier Gold-Glatzköpfen geehrt.

Im Vorfeld der Verleihung der 95. Academy-Awards hatte so mancher spekuliert, dass es für die deutsche Verfilmung von Erich Maria Remarques Antikriegsroman einen Sieg in der wichtigsten Kategorie als bester Film geben könnte, diese Hoffnung hat sich aber nicht erfüllt. Denn als bester Film insgesamt setzte sich der Favorit Everything Everywhere All at Once durch.Der unterhaltsame Genre-Mischmasch mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle gewann insgesamt sieben Oscars, darunter als bester Film. Der Film räumte auch die Darsteller-Kategorien ab, denn Yeoh wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, dazu kamen Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin sowie Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller. Bei den Schauspieler-Preisen konnte nur Brendan Fraser die Everything Everywhere All at Once-Riege durchbrechen, der 54-Jährige wurde für seine Hauptrolle in The Whale geehrt.Der zweite große Sieger des Abends war Im Westen nichts Neues. Das Antikriegsdrama wurde als vierte deutsche Produktion als bester internationaler Film ausgezeichnet, zuvor wurde diese Ehre Die Blechtrommel (1980), Nirgendwo in Afrika (2003) und Das Leben der Anderen (2007) zuteil. Der von Netflix produzierte Film gewann überdies die Preise für die beste Kamera, das beste Szenenbild und die beste Filmmusik.Netflix konnte sich über insgesamt sechs Academy-Awards freuen, denn außerdem wurde Guillermo del Toros Pinocchio (als bester animierter Film) sowie die Dokumentation Die Elefantenflüsterer ausgezeichnet.Für Streaming-Anbieter war die diesjährige Oscarverleihung eine solide, aber nicht dominierende Angelegenheit. Denn außer Netflix konnte sich nur Apple TV+ eine der begehrten Statuen sichern, und zwar für den animierten Kurzfilm Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd.