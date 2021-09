Emmys: Netflix räumt bei TV- oder besser gesagt Streaming-Oscars ab

In der Nacht auf heute wurden die wichtigsten Preise des Fernsehgeschäfts vergeben, doch mittlerweile muss man vom Streaming-Geschäft sprechen. Denn bei den Emmy Awards spielten klassische Sender allenfalls eine Nebenrolle, großer Sieger des Events war Netflix

The Crown dominiert

Comedy-Kantersieg für Ted Lasso

Alle neuen Serien und Filme der Woche

Man muss wohl nicht länger erklären, dass im TV-Geschäft in den vergangenen Jahren ein gewaltiger Umbruch stattgefunden hat, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Dennoch zeigen erst die nackten Emmy Awards-Zahlen das Ausmaß dieser Zeitenwende: Denn bei den TV-Oscars, die in der Nacht auf heute in der "Primetime"-Kategorie vergeben wurden, sowie den Creative Arts Emmys vom vergangenen Wochenende, hat Netflix satte 44 Preise mit nach Hause genommen.Dahinter kam mit 19 Awards HBO, allerdings kann und muss man auch hier bereits von einem Hybrid-Streaming-Sender sprechen, da die Veröffentlichungen parallel auf HBO Max erfolgen. Platz drei ging an Disney+ mit 14 Auszeichnungen, Apple TV+ nahm zehn Preise mit nach Hause.Netflix hatte auch die beiden großen Abräumer des Abends in seinem Stall (via New York Times ): The Crown über Queen Elisabeth II und die Royals wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Insgesamt waren es acht Preise, darunter welche für Prince Charles-Darsteller Josh O'Connor und Queen Olivia Colman als beste Hauptdarsteller, auch bei den Nebendarstellern räumte die Krone ab (Gillian Anderson und Jessica Hobbs).The Queen's Gambit zog angesichts der vielen Preise für The Crown in Sachen Darsteller*innen den Kürzeren, es gab aber einen der großen Emmys als beste limitierte Serie. In dieser Kategorie gab es ein Duell zweier großer Schauspielerinnen, Kate Winslet (Mare of Easttown) setzte sich aber gegen Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) durch.Die Comedy-Kategorie dominierte Ted Lasso, die Serie wurde als beste Produktion dieser Art ausgezeichnet, dazu gab es Emmys für Hautdarsteller Jason Sudeikis sowie die Nebendarsteller*innen Brett Goldstein und Hannah Waddingham. Das anfangs genannte Disney+ konnte übrigens ausschließlich bei den Creative Arts Emmy Awards gewinnen, das sind die technischen Emmys - dort gab es vor allem Auszeichnungen für The Mandalorian und WandaVision.