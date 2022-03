Knuffig unterwegs ab Herbst: Der VW ID.Buzz ist ab Mai bestellbar

Schon in wenigen Wochen eröffnet Volkswagen die Vorbestellung für den neuen ID.Buzz und den ID.Buzz Cargo, die ersten Bullis mit E-Antrieb der Wolfsburger. Der elektrische Microbus soll dann bereits ab Herbst bei den ersten Kunden ankommen.

Vehicle-to-Home: bidirektionales Laden kommt

Das hat Volkswagen jetzt im Rahmen der "Weltpremiere" des neuen ID.Buzz und des ID.Buzz Cargo angekündigt. Die beiden neuen ID.-Modelle werden in Hannover vom Band rollen und vermutlich ab September in die Auslieferung gehen. Der kleine, knuffige Microbus bietet Platz für fünf Personen und 1.121 Liter Gepäck. Das ist eine ganz neue Dimension für E-Fahrzeuge aus Europa. In der Cargo-Version hat man hinter der Trennwand, mit der die vordere Sitzreihe vom Laderaum getrennt wird, für zwei Europaletten Platz.Interessant sind die Rahmen-Daten, die der Konzern jetzt offiziell gemacht hat. Der ID. Buzz hat demnach eine 77-kWh-Batterie, einen 150 kW starken Antrieb und fünf Sitzplätze: "Durch die tief unten im Sandwichboden integrierte Batterie und den leichten E-Antrieb ergeben sich eine gute Gewichtsverteilung und ein niedriger Fahrzeugschwerpunkt. Beide Faktoren optimieren das Handling und die Agilität", so VW bei der Weltpremiere.Wenn es ums Laden geht, schafft der ID.Buzz per CCS-Stecker an einer DC-Schnellladesäule bis zu 170 kW. Damit lässt sich die Batterie unterwegs unter besten Bedingungen in rund 30 Minuten von 5 auf 80 Prozent laden. Zu Hause an der Wallboxen und öffentlichen AC-Ladepunkten wird mit 11 kW geladen.Der ID.Buzz bringt in puncto Laden gleich noch neue Software mit, die künftig die Funktion "Plug & Charge" bietet. Dabei authentifiziert sich laut VW der Bus an kompatiblen DC-Schnellladesäulen mit dem ISO-15118-Standard und tauscht alle erforderlichen Daten aus. Für den Fahrer entfällt so das Aktivieren an der Ladesäule oder per App.Die zweite große Neuerung ist das bidirektionale Laden. Diese Option ermöglicht es dem ID. Buzz, nicht benötigte Energie aus seiner Batterie zum Beispiel in das Hausnetz des Fahrers einzuspeisen (Vehicle-to-Home). Für diesen Stromtransfer und die Kommunikation ist dann zusätzlich eine spezielle DC-BiDi-Wallbox erforderlich. Andere Neuerungen beim E-Bulli ist der Fokus auf Nachhaltigkeit. Statt Leder gibt es tierfreie Alternativen.Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Pkw: "Der ID. Buzz ist eine echte Ikone für das Elektrozeitalter. Ein Auto, das so nur Volkswagen bauen kann. Der Volkswagen Bulli stand in den 50er-Jahren für ein neues Gefühl von automobiler Freiheit, Unabhängigkeit und großer Emotion. Dieses Lebensgefühl greift der ID. Buzz auf und überträgt es in unsere Zeit: emissionsfrei, nachhaltig, vollvernetzt und jetzt schon bereit für das nächste große Kapitel - das autonome Fahren. Mit diesem Auto bringen wir erstmals die Kernthemen unserer Strategie ACCELERATE in einem Produkt zusammen."Zum Preis hat VW übrigens in der Vorstellung des ID.-Buzz nichts verraten. Der Vorverkaufsstart in Europa ist bereits im Mai. Die Markteinführung ist dann für den Herbst geplant.