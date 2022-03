VW kündigt Start vom ID. Software 3.0 Funktions-Update an

Volkswagen hat jetzt den Starttermin des Software-Updates für die ID-Familie angekündigt. Eigentlich hatte der Konzern das Funktions-Update schon für Ende 2021 versprochen, doch es gab Probleme. Kundenfahrzeuge sollen ab April aktualisiert werden.

Weitere Neuerungen je nach Ausstattung/Version

Volkswagen

Neufahrzeuge werden ab sofort mit der ID.-Software 3.0 ausgeliefert, alle anderen Fahrzeuge können schon in Kürze per Over-the-Air-Update aktualisieren. Das heißt, dass niemand für den Erhalt der neuen Software in die Werkstatt muss, wie es zuvor sein konnte. ID.-Fahrer mussten sich gedulden, doch jetzt gibt es in Kürze eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für ihr Fahrzeug. Einiges aus dem Feature-Update wird für alle Fahrzeuge der ID.-Familie gleichermaßen ausgerollt, andere Funktionen sind Ausstattungsgebunden.Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die erhöhte maximal Ladegeschwindigkeit: Modelle, die die 77 Kwh-Batterie verbaut haben, können nach dem Update künftig statt mit 125 dann mit 135 kW Leistung laden. Verbessert wurde ebenfalls die Sprachsteuerung, der Park Assist Plus mit Memory-Funktion sowie eine verbesserte Navigation.Zusätzlich gibt es ein Update für Besitzer mit Augmented-Reality Head-up-Display (AR HUD). VW verpasst dieser optionalen Anzeige nun weitere Optionen für mehr Bedienkomfort, indem die Einblendungen besser angepasst werden. Ganz neu startet der Travel Assist mit Schwarmdaten jetzt mit einem assistierten Spurwechsel, der bei Autobahnfahrten ab 90 km/h Geschwindigkeit zum Einsatz kommt."Die neue ID. Software 3.0 ist ein Upgrade für unsere gesamte ID. Familie: Wir heben unsere Produkte auf ein neues Funktionslevel, denn wir arbeiten schneller, vernetzter und kundenorientierter", erklärt Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich "Technische Entwicklung". "Wir werden auch hier wieder unserem Anspruch gerecht, hochwertige Technologien und Innovationen in allen Klassen anzubieten."