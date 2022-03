VW ID.5 soll schon Anfang April starten - mit kurzen Lieferzeiten

Trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette hat VW jetzt angekündigt, dass der ID.5 schon ab April in Deutschland verfügbar sein wird. Den Vorverkauf hatte Volkswagen Ende November vergangene Jahres gestartet.

Kurze Wartezeiten

Volkswagen

In einem Interview mit der Automobilwoche (Paywall) verriet Volkswagen Deutschland-Vertriebschef Achim Schaible, dass der neue ID.5 im April 2022 auf den Markt kommen wird. Das ist eine überraschende Meldung, denn bisher sind Experten davon ausgegangen, dass auch der Bau des ID.5 durch Probleme in der Fertigung aufgrund des anhaltenden Chipmangels und weiteren Lieferschwierigkeiten stark beeinträchtigt wird. VW hatte zunächst zwar angekündigt, dass der Start im Frühjahr 2022 geplant sei, man hielt aber eine Verzögerung für sehr wahrscheinlich. Einen verbindlichen Termin hatte Volkswagen zudem noch nicht genannt, laut den neuesten Informationen soll es aber schon in der ersten April-Woche so weit sein.Interessant ist auch die zweite Meldung, die Schaible der Automobilwoche verriet. Demnach beträgt die Lieferzeit bei dem neuen E-Auto derzeit nur rund vier Monate. Damit hätte VW einen echten Vorteil zu vielen anderen Herstellern in dem Segment und auch zu den aktuellen Modellen aus dem eigenen Konzern.Das neue Elektroauto ist das erste voll-elektrische SUV-Coupé von Volkswagen. Je nach Ausstattung und Motorisierung soll er bis zu 520 Kilometer Reichweite nach WLTP-Standard garantieren. Die Ladeleistung erreicht beim Spitzenmodell ID.5 GTX dann maximal 150 kW bei besten Rahmenbedingungen. Die neue ID.5-Serie wird im Volkswagen Werk Zwickau gefertigt. Der Einstiegspreis des laut Volkswagen ersten "langstreckentauglichen" E-SUV-Coupés aus Wolfsburg liegt bei 46.515 Euro. Damit kann der ID.5 über den Umweltbonus derzeit mit bis zu 7.500 Euro gefördert werden.Unser Kollege hatte sich das Fahrzeug schon einmal anschauen können: