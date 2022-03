Windows 11: Neue Beta-Version mit vielen "Sun Valley 2"-Features

Microsoft beliefert ab sofort nicht nur Insider im Dev-Kanal, sondern auch Beta-Nutzer mit dem neuen Windows 11 Preview Build 22581. Die für das 22H2-Update (Sun Valley 2) geplanten Verbesserungen können somit jetzt von einer breiteren Masse vorab ausprobiert werden.

Weitere Anpassungen an der Taskleiste, Startmenü, Task-Manager & Co.

Windows 11-Insider, die sich aktuell im Dev-Kanal befinden, profitieren nach der Aktualisierung von diversen experimentellen Funktionen. Unter anderem werden die Redmonder das Windows-Suchfeld anpassen, um Vorschläge aus dem Internet besser darzustellen und einen schnelleren Zugriff auf diese zu gewährleisten. Im gleichen Atemzug weist man jedoch darauf hin, dass Features dieser Art vorab nur für eine begrenzte Auswahl von Insidern zur Verfügung stehen werden und eine Übernahme in die Beta oder gar die finale Version von Windows 11 noch nicht feststeht.Darüber hinaus haben alle Windows 11-Insider die Möglichkeit, eine für Tablets optimierte Taskleiste zu nutzen, die bereits im Vorfeld im Dev-Kanal integriert wurde. Vor allem im Hochkant-Modus soll damit eine bessere Bedienung auf mobilen Geräten mit Touchscreen ermöglicht werden. Ebenso behebt man einen auffälligen Bug, der die Umrandungslinie der Taskleiste im Bereich der Uhrzeit unterbrochen hat. Dieser grafische Fehler war vor allem im hellen Windows 11-Design zu sehen.Weiterhin führt Microsoft Änderungen am so genannten "Überlauf in Taskleistenecke" (System Tray Icons) ein. Hier wurde an der Optik und den Flyout-Menüs gearbeitet, allerdings auch die Drag-and-Drop-Funktionalität entfernt. Symbole in der rechten Ecke der Taskleiste können somit nur noch über die Taskleisten-Einstellungen bearbeitet, hinzugefügt oder entfernt werden. Hinzu kommt die Option, den Pfeil für ausgeblendete Symbole aus der Taskleiste zu entfernen, um ein simpleres Design zu ermöglichen.Zu den weiteren Neuheiten, die nun auch Windows 11-Insider im Beta-Kanal erreichen, gehören die neuen Live Captions, Startmenü-Ordner und der optisch angepasste Task-Manager. Da sowohl der Beta- als auch der Dev-Kanal den gleichen Stand teilen, ist es für Insider erneut möglich die Kanäle problemlos zu wechseln. Das Fenster hierzu schließt sich allerdings, sobald die Dev-Version einen höheren Stand erreicht. Die ausführlichen Patch Notes zum Windows 11 Insider Preview Build 22581 erhaltet ihr in Microsofts passendem Blog-Beitrag