Auf Microsoft kommt der nächste Wettbewerbsstreit in der EU zu

Microsoft wird sich in der kommenden Zeit mit einem weiteren Wettbewerbsverfahren in der EU auseinandersetzen müssen. Mehrere Konkurrenten des Unternehmen haben bei der zuständigen Stelle der EU-Kommission eine Beschwerde eingereicht.

Microsoft sieht es ganz anders

Darin geht es um das boomende Cloud-Geschäft des Redmonder Software-Konzerns. In diesem hatte längere Zeit Amazon klar die führende Position inne, dann aber kam Microsoft und legte deutlich zu. Inzwischen kämpfen die beiden Anbieter intensiv um die führende Position und alle anderen Cloud-Betreiber müssen sich mit deutlichem Abstand dahinter einordnen.Die Konkurrenten beklagen nun, dass Microsofts Vertrags- und Geschäftspraktiken es den Nutzern seiner Cloud-Computing-Dienste kostspielig und schwierig machen, sich für die Dienste eines Konkurrenten zu entscheiden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.Seitens der EU-Kommission wurde bestätigt, dass Beschwerden zu dem Themenfeld vorliegen. Allerdings nannte man hier noch keine Einzelheiten, dies dürfte erst der Fall sein, wenn ein offizielles Verfahren eingeleitet wird.Microsoft sieht die in den Beschwerden aufgeführten Probleme nicht. "Cloud-Anbieter haben viele Möglichkeiten, ihren Kunden Cloud-Dienste mit Microsoft-Software anzubieten, unabhängig davon, ob sie vom Kunden oder vom Partner gekauft wurde", sagte ein Sprecher des Unternehmens. "Wir evaluieren kontinuierlich, wie wir Partner am besten unterstützen und Microsoft-Software für Kunden in allen Umgebungen verfügbar machen können, auch in denen anderer Cloud-Anbieter."Die Beschwerde soll ursprünglich von zwei Wettbewerbern der Redmonder in die Wege geitet worden sein. Inzwischen habe sich aber auch der Hoster OVH der Sache angeschlossen. Auch dieser erklärte in einer Stellungnahme, dass Microsoft aus seiner Perspektive seine marktbeherrschende Stellung ausnutze, um die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einzuschränken.