Stalker 2 ändert wegen des Angriffs auf die Ukraine seinen Namen

Stalker ist das bekannteste Spiel eines ukrainischen Entwicklers, nämlich GSC Game World. Der hat vor kurzem zwar bekannt gegeben, dass man aufgrund der russischen Invasion die Arbeit an der Fortsetzung des Shooters unterbricht, doch das ist nicht die einzige Folge für das Spiel.

Tschornobyl statt Tschernobyl

GSC Game World

Vor rund drei Wochen begann der russische Angriff auf die Ukraine und nach einigen Tagen hat GSC Game World ein beeindruckendes und berührendes Video veröffentlicht, in dem man zeigt, dass die Ukraine derzeit nicht weiter von der Normalität entfernt sein könnte. Der Entwickler aus Kyiv bzw. Kyjiw (diese Schreibweise ist Absicht) hat darin auch mitgeteilt, dass man das "Heart of Chernobyl" be- bzw. untertitelte Spiel vorerst stoppen muss und dessen eigentlich für 8. Dezember 2022 geplante Veröffentlichung natürlich auch nicht länger möglich sei.Das Spiel soll aber definitiv irgendwann kommen, wenngleich unter einem geringfügig anderen Namen. Und das hängt mit der oben in Klammer erwähnten Frage der Schreibweise zusammen. Denn der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist auch ein Krieg der Worte. So wollen Ukrainer, dass man die ukrainische Schreibweise für ihre Hauptstadt verwendet, da Kiew der russischen entspricht und man mit Kyiv/Kyjiw die Unabhängigkeit von Russland unterstreichen will.Wie Kotaku berichtet, führt GSC Game World auch bei ihrem langerwarteten Spiel einen vergleichbaren Schritt durch: Denn S.T.A.L.K.E.R. 2 (so die offizielle Schreibeweise) wird nicht länger den Untertitel "Heart of Chernobyl" tragen, sondern "Heart of Chornobyl".Man muss etwas genauer hinsehen, um den kleinen, aber für Ukrainer wichtigen Unterschied feststellen zu können. Jedenfalls handelt es sich bei Chornobyl - also mit O an der dritten Position - um die ukrainische Schreibweise. Die deutsche Version lautet entsprechend auch Tschornobyl und nicht Tschernobyl. Auf Steam wurde der Name bereits angepasst, die Listings im Microsoft bzw. Xbox Store sollen demnächst umgestellt werden.