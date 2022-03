Ukraine: In historischen Archiven laufen rund um die Uhr die Scanner

Der Kampf um die Ukraine beschränkt sich nicht nur auf die militärische Verteidigung gegen die russische Aggression. In vielen Städten stehen Mitarbeiter von Archiven rund um die Uhr an den Scannern, um wertvolle Dokumente durch Digitalisierung zu schützen.

Wichtige Unterlagen retten

Seite um Seite wird digital vervielfältigt und als Kopie an sichere Speicherplätze übertragen, berichtet die britische Zeitung The Guardian . Auf diese Weise will man sich gegen verschiedene Risiken absichern - sei es, dass ein wichtiges Archiv von einer russischen Bombe getroffen wird oder dass die feindlichen Truppen die aufbewahrten Dokumente nach der Eroberung einer Stadt vernichten.Letzteres ist nicht gerade unwahrscheinlich. Denn nach einer sehr offenen Phase in den 1990er Jahren, als man in Russland an einer historischen Aufarbeitung der Sowjet-Zeit interessiert war, um den Untergang des alten Systems zu begründen, hat sich die Haltung deutlich geändert, seit der heutige Diktator Wladimir Putin seine Machtposition auszubauen begann. Inzwischen geht es auch hier darum, in erster Linie Russlands Großmacht-Ansprüche zu rechtfertigen und problematische Punkte möglichst auszublenden.In der Hauptstadt Kyjiw lagern beispielsweise wichtige Unterlagen aus der Zeit Anfang der 1930er Jahre. Damals verursachte die Landwirtschaftspolitik des Stalin-Regimes in der Ukraine eine Hungersnot, die als "Holodomor" in die Geschichte des Landes einging und durch die mehrere Millionen Menschen starben. Diese Epoche passt nicht besonders gut in das Narrativ, das Putin in seiner Form der Geschichtsschreibung der Ukraine verpassen will.Was passieren kann, zeigt sich bereits am Beispiel der Stadt Tschernihiws im Norden der Ukraine, die direkt in den ersten Tagen des Krieges zum Ziel wurde. Im Zuge der Bombardierung wurde hier auch das Haus getroffen, in dem regionale Dokumente des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB gelagert wurden. Derzeit ist unklar, wie stark das Archiv beschädigt wurde und was noch zu retten sein wird.