Zattoo startet anlässlich Ukraine-Kriegs kostenloses Streaming-Paket

Die Invasion der Ukraine durch Russland ist nicht nur ein militärischer Angriff, es ist auch ein Medien-Krieg. Eine besondere Rolle spielt das Internet, klassisches TV ist leichter wegzubomben. Zattoo hat deshalb einen frei empfangbaren Streaming-Service für die Ukraine geschaffen.

Völlig frei und einfach empfangbar

Auch nur als "Radio" nutzbar

Ukrainian TV

Zattoo

Zattoo schreibt in einer Pressemitteilung, dass "gerade in Krisenzeiten der Bedarf nach Informationen und lokaler Berichterstattung besonders hoch" sei und man selbst nach Wegen gesucht habe, wie man alle vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen unterstützen kann, "sich über die aktuelle Nachrichtenlage unkompliziert und barrierefrei informieren zu können".Der Streaming-Dienst schreibt weiter, dass man auf der Zattoo-Website einen neuen und speziell für diesen Anlass entwickelten Webplayer eingerichtet habe. Dieser biete auf allen gängigen Browsern kostenfrei sowie ohne Werbung und vorherige Anmeldung Zugang zu ukrainischen und internationalen Nachrichtensendern.Konkret können die Seher in und außerhalb der Ukraine die lokalen Sender 1+1, 1+1 International, Inter, ICTV, Rada TV, Ukraina 24 und UATV sowie auch internationale Sender wie Al Jazeera, Euronews, OstWest und Deutsche Welle sehen. Da der Krieg auch zu einer Welle an Geflüchteten geführt hat, die im Ausland Nachrichten aus der Heimat empfangen wollen, wurden die ukrainischen Sender auch in das Angebot der Zattoo-Kernländer Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgenommen.Technisch hat man wie erwähnt einige Anpassungen vorgenommen: Der Webplayer kann in ukrainischer sowie englischer Sprache über den Browser am Laptop, PC, Tablet oder Smartphone aufgerufen werden. Neben dem Videoempfang in SD- und HD-Qualität können die Sender auch ausschließlich über die Tonspur als Audio gestreamt werden, auch mit ausgeschaltetem Bildschirm. Das ist laut Zattoo besonders hilfreich, sollte die Internetverbindung einmal nicht ausreichend sein oder um weniger Datenvolumen bzw. Akku zu verbrauchen.