Raketenabwehr nötig: FedEx will Flugzeuge mit Lasersystem ausstatten

FedEx sieht ein so hohes Risiko für seine Frachtflugzeuge, dass man diese jetzt mit Abwehrsystemen gegen Raketenbeschuss ausstatten will. Bei der US-Luftfahrtaufsicht ist ein entsprechender Antrag eingegangen, die muss jetzt auch über mögliche Gefahren entscheiden.

Überprüfungsprozess gestartet

Wird es für Flugzeuge immer gefährlicher in bestimmten Lufträumen? Geht es nach dem US-amerikanischen Logistikkonzern FedEx kann man diese Frage klar mit Ja beantworten. Wie ein neues Dokument zeigt, schätzt das Unternehmen die Lage so kritisch ein, dass man jetzt Abwehrsysteme in seinen Frachtflugzeugen zum Einsatz bringen will. Wie CNN berichtet, ist ein entsprechender Antrag bei der US-Luftfahrtbehörde FAA eingegangen.Ein Blick in die öffentlich einsehbaren Unterlagen zeigt, dass FedEx schon seit 2019 ein System für seine Airbus Model A321-200 Flugzeuge plant, das eine zuverlässige Abwehr von wärme-gelenkten Raketen leisten kann. "Bei diesem Konstruktionsmerkmal handelt es sich um ein System, das Infrarot-Laserenergie außerhalb des Flugzeugs als Gegenmaßnahme gegen wärmesuchende Raketen aussendet", so die offizielle Formulierung.Wie die FAA betont, ist FedEx dabei nicht das einzige Unternehmen, das über den Einsatz solcher Systeme an Bord seiner Flugzeuge nachdenkt. Der Grund: In den letzten Jahren hatte es wiederholt Zwischenfälle gegeben, bei denen zivile Flugzeuge von tragbaren Luftabwehrsystemen beschossen wurden. "Dies hat mehrere Unternehmen dazu veranlasst, Systeme wie ein laserbasiertes Raketenabwehrsystem für die Installation in zivilen Flugzeugen zu entwickeln und anzupassen", so die Behörde.Allerdings: Vor einer Zulassung gilt es jetzt ein Regelwerk zu etablieren, das den Einsatz solcher "neuartigen und ungewöhnlichen Konstruktionsmerkmale" ohne Schaden für Menschen oder Beeinflussung anderer Flugzeuge möglich macht. FedEx selbst äußert sich bisher weder zu seinen Plänen für den genauen Einsatz des Systems, noch, wie die technische Umsetzung erfolgt. Die Äußerungen der FAA deuten aber darauf hin, dass das Thema Raketenabwehr in der zivilen Luftfahrt deutlich mehr in den Fokus rückt.