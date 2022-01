Gaming-PCs bei Aldi: Neue Desktops mit Nvidia RTX 3070 Ti ab morgen

Wer auf der Suche nach einem halbwegs günstigen Gaming-PC ist, der kann sein Glück morgen im Online-Shop von Aldi versuchen. Der Discounter bietet neue Medion Erazer-PCs ab 1299 Euro unter anderem mit Intel Alder Lake-Prozessor und der Nvidia GeForce RTX 3070 Ti an.

High-End-PC: Medion Erazer Hunter X20 für 2499 Euro

Core-Gaming-PCs: Medion Erazer Engineer P20 / P10 ab 1299 Euro

Medion / Aldi

Zu Preisen zwischen 1299 Euro und 2499 Euro führt Aldi derzeit drei neue Medion Erazer Gaming-PCs, die ab dem morgigen 27. Januar 2022 ausschließlich über den Online-Shop angeboten werden. Ein Verkauf in den lokalen Ladenfilialen ist hingegen nicht geplant. Die neuen Aldi-PCs setzen auf Intel Core i5- und Core i7-Prozessoren der 12. Generation (Alder Lake) und Nvidia RTX-Grafikkarten mit Ampere-Architektur. Zudem werden unter anderem Markenkomponenten von Gigabyte, In Win und Kingston eingesetzt.Als Flaggschiff verkaufen die Aldi-Discounter den Medion Erazer Hunter X20 mit einem Intel Core i7-12700K samt 12 Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 5,0 GHz. Außerdem kommen eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB GDDR6-Speicher und 32 GB DDR5-RAM (bis zu 4800 MHz) auf einem Gigabyte Z690 Aorus Pro AX-Mainboard zum Einsatz. Weiterhin sind eine 1 TB PCIe-SSD nebst einer 2 TB-Festplatte und einem Seasonic Focus GX-750-Netzteil vorhanden. Eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung kümmert sich um die CPU-Abwärme und zwei In Win Saturn 120mm-Lüfter zusätzlich um die RGB-Beleuchtung.Zu den Anschlüssen des neuen Aldi-PCs gehören insgesamt 15 USB-Schnittstellen (4x USB 2.0, 6x USB 3.2 Gen1, 4x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2 2x2). Ebenso werden zwei Antennen für Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5.2 mitgeliefert und auch ein 2,5-Gbit-LAN-Port ist vorhanden. Als Betriebssystem wird Windows 11 Home vorinstalliert und den Xbox Game Pass erhalten Neukunden für drei Monate gratis.Wer weniger als 2000 Euro in einen neuen Desktop-PC für Spiele und Co. investieren möchte, kann im Online-Shop von Aldi auf die Medion Erazer Engineer-Modelle P20 und P10 zurückgreifen, die für 1599 Euro respektive 1299 Euro angeboten werden. Dabei kommen wahlweise Intels aktueller Core i5-12600K oder der ältere Core i7-11700 als Prozessoren zum Einsatz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte für den P20-Desktop sprechen, da er neben der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR über einen 16 GB Kingston Fury-RAM (DDR4), das Gigabyte Z690 Aorus Elite AX-Mainboard und mehr Anschlüsse verfügt.