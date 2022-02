Nvidia schweigt: Marktstart der GeForce RTX 3090 Ti ist überfällig

Nvidia konnte das Versprechen, noch im Januar weitere Details zur kommenden GeForce RTX 3090 Ti zu liefern, nicht einhalten. Technische Probleme sollen angeblich die Produktion und somit auch den Marktstart des neuen Grafikkarten-Flaggschiffs mit Ampere-Architektur verzögern.

Steigerung auf 450 Watt-TDP kein einfaches Unterfangen

Wurde die RTX 3090 Ti nach zahlreichen Leaks anlässlich der Consumer Electronics Show ( CES 2022 ) in Las Vegas seitens Nvidia bestätigt , fehlt bisher jede Spur von offiziellen technischen Details. "Mehr dazu später im Januar" gab der US-amerikanische Chiphersteller hinsichtlich des voraussichtlich preisintensiven Spitzenmodells zu verstehen. Von Insidern und Custom Design-Partnern wurde eine mögliche Markteinführung kurz darauf für den 27. Januar 2022 angedeutet. Beide Termine konnten nicht eingehalten werden. Doch warum?Ein offizielles Statement wird nicht erwartet, doch in der Gerüchteküche wird über mögliche Hard- und Firmware-Probleme gesprochen, welche die Produktion der Nvidia GeForce RTX 3090 Ti aufhalten sollen. Igor's Lab (via ComputerBase ) äußerte im Zuge von Tests einer übertakteten RTX 3090 die Vermutung, dass die Stromversorgung und die neuen Anforderungen an das Schaltungsdesign ein Problem darstellen könnten. Es wird angenommen, dass Nvidia die Leistungsaufnahme um 100 Watt von 350 Watt (RTX 3090) auf 450 Watt (RTX 3090 Ti) steigern wird.Weitere technische Details wurden auf Basis von Insider-Information unter anderem von VideoCardz gesammelt. Im Datenblatt führen die Kollegen für die RTX 3090 Ti insgesamt 10752 Cuda-Kerne und 84 Raytracing-Cores auf. Der Speicher wird weiterhin mit 24 GB GDDR6 bemessen sein, allerdings sollen die Geschwindigkeit auf 21 Gbps und die Bandbreite auf 1008 GB/s erhöht werden. Die GPU-Taktspanne soll zudem zwischen 1560 MHz und 1860 MHz (Boost) liegen. Wann und vor allem auch zu welchem Preis die RTX 3090 Ti erscheint, bleibt somit weiterhin abzuwarten.