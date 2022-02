Qualitätsprobleme behindern Änderung am Windows-Insider-Programm

Microsoft hat Anfang des Monats bekannt gegeben, dass man das Windows-Insider-Programm grundlegend umkrempelt . Zeitgleich ist ein weiterer großer Schritt geplant, denn die Entwicklung von Windows 11 Version 22H2 startet - das alles zusammen führt nun zu Problemen.

Hat sich das Team übernommen?

Denn falls ihr auf eine neue Windows Insider-Vorschau warten solltet, habt ihr es schon bemerkt - bei Microsoft hakt es derzeit. Die neuen Previews stecken noch in der Freigabe und haben, so meldet es das Windows-Insider-Team via Twitter, derzeit mit Qualitätsproblemen zu kämpfen:Schon am vergangenen Donnerstag, den üblichen Tag für den Release neuer Preview-Builds, hieß es, dass man sich entscheiden hat, keine neue Version freizugeben. Auch heute kommt eine solche Meldung aus Redmond: "Hallo Leute", heißt es da, "wir arbeiten immer noch an ein paar Problemen, daher gibt es diese Woche keine neue Version. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder einen Flight anbieten können."Über Einzelheiten tauscht sich das Windows-Insider-Team allerdings nicht aus. Man kann nur spekulieren und 1 und 1 zusammenzählen: Der Wechsel von Windows 11 initiales Release / Codename Cobalt auf Windows 11 Version 22H2 / Codename Nickel ist umfangreich und die geplante neue Zersplitterung in A/B-Tests für Insider läuft nicht so, wie man sich das bei Microsoft wünschte. Es ist kaum anders zu erklären, warum man derzeit auch nach zwei Wochen noch keinen Release-Kandidaten für eine neue Insider-Vorschau zusammen basteln konnte.Die Arbeiten unter der Haube von Windows 11 im Insider-Programm sollen dabei erst den Wechsel der Entwicklungszweige vorbereiten, sie sollen noch nicht sofort vollzogen werden. Zumindest hatte das die Insider-Chefin Amanda Langowski Anfang Februar so angedeutet.