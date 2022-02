Updatemüde: Behörde warnt Windows-Nutzer vor alten Schwachstellen

Microsoft hat in den letzten Monaten eine Reihe von Schwachstellen geschlossen, die aktiv für Cyberangriffe genutzt wurden. Analysen von Sicherheitsforschern zeigen jetzt aber, dass viele der wichtigen Updates noch immer nicht genutzt werden - Hacker erfreut das.

Bug im Security Accounts Manager

Zu viele Nutzer ohne wichtige Patches

CVE-ID Beschreibung CVE-2021-36934 Microsoft Windows SAM - Sicherheitsanfälligkeit durch lokale Privilegieneskalation

CVE-2020-0796 Microsoft SMBv3 - Sicherheitsanfälligkeit für entfernte Codeausführung

CVE-2018-1000861 Jenkins Stapler Web Framework - Deserialisierung von nicht vertrauenswürdigen Daten

CVE-2017-9791 Apache Struts 1 - Unzulässige Eingabevalidierungsschwachstelle

CVE-2017-8464 Microsoft Windows Shell (.lnk) - Remotecode-Ausführung

CVE-2017-10271 Oracle Corporation WebLogic Server - Entfernte Codeausführung

CVE-2017-0263 Microsoft Win32k - Sicherheitslücke bei der Eskalation von Privilegien

CVE-2017-0262 Microsoft Office - Sicherheitsanfälligkeit für Remotecodeausführung

CVE-2017-0145 Microsoft SMBv1 - Sicherheitsanfälligkeit für entfernte Codeausführung

CVE-2017-0144 Microsoft SMBv1 - Sicherheitsanfälligkeit bei entfernter Codeausführung

CVE-2016-3088 Apache ActiveMQ - Sicherheitsanfälligkeit durch unsachgemäße Eingabevalidierung

CVE-2015-2051 D-Link DIR-645 Router - Entfernte Codeausführung

CVE-2015-1635 Microsoft HTTP.sys - Sicherheitsanfälligkeit für entfernte Code-Ausführung

CVE-2015-1130 Apple OS X - Sicherheitslücke bei der Umgehung der Authentifizierung

CVE-2014-4404 Apple OS X - Heap-basierte Pufferüberlaufschwachstelle

Patch My PC - Windows-Programme aktualisieren

Die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (kurz CISA) hat den Katalog der Schwachstellen um weitere 15 Sicherheitslücken erweitert, die aktiv bei Cyberangriffen genutzt werden. Nicht alle betreffen Windows, die meisten allerdings schon. Es gibt auch eine kritische Lücke in einem D-Link-Router und in MacOS . Mit dieser Liste wird von der CISA eine regelmäßige Warnung herausgegeben - denn Nutzer, die die Schwachstellen trotz vorhandener Patches nicht schließen, begeben sich häufig schon allein durch einfaches Surfen im Internet in Gefahr, Opfer eines Angriffs zu werden. Andernfalls wird man schnell zur Zielscheibe für Bedrohungsakteure, die Daten kompromittieren, sich Zugang zu vertraulichen Konten verschaffen und Systeme komplett übernehmen könnten.Die Warnung der CISA vor diesen Schwachstellen ist vorwiegend ein Weckruf an Systemadministratoren, dass sie der Installation von Sicherheitsupdates zum Schutz der Netzwerke ihrer Unternehmen Vorrang einräumen müssen.Unter den neuen Sicherheitslücken, die CISA in den Katalog der aktiv ausgenutzten Schwachstellen aufgenommen hat, sticht CVE-2021-36934 besonders hervor. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitslücke in Microsoft Windows SAM (Security Accounts Manager), die es jedem ermöglicht, auf die Registry-Datenbankdateien in Windows 10 und 11 zuzugreifen, Passwort-Hashes zu extrahieren und Administratorrechte zu erlangenMicrosoft hat diese Schwachstelle im Juli 2021 behoben, aber sieben Monate später gibt es immer noch eine erhebliche Anzahl von Systemen, die das Update installieren müssen. Außerdem gibt es Umgehungsmöglichkeiten für diese Sicherheitslücke. Die 15 Schwachstellen, die neu zur Warn-Liste hinzugefügt wurden, sind eine Mischung aus alten und neuen Schwachstellen aus den Jahren 2014 bis 2021:Von den übrigen Schwachstellen ist CVE-2020-0796 eine weitere kritische Sicherheitslücke auf der CISA-Liste. Der Fehler wurde mit dem höchsten Schweregrad bewertet. Er besteht in der fehlerhaften Behandlung von böswillig erstellten komprimierten Datenpaketen durch SMBv3 und kann ausgenutzt werden, um Remotecodeausführung zu erreichen. Wir hatten schon Anfang 2020 darüber berichtet Der Fehler kann "wurmfähige" Angriffe ermöglichen, wodurch auch große Netzwerke schnell und mit wenig Aufwand kompromittiert werden können. Im März 2020 gab es mindestens 48.000 Systeme, die für CVE-2020-0796 anfällig waren, aber wie der jüngste Bericht der CISA zeigt, besteht das Problem auf vielen Systemen weiter.Mit der Hinzufügung der 15 oben genannten Schwachstellen listet der CISA-Katalog der bekannten ausgenutzten Schwachstellen nun 367 Sicherheitslücken auf.