Telegram: Aktualisierung bringt zahlreiche neue Funktionen mit sich

Der beliebte Instant-Messenger Telegram hat ein neues Update spendiert bekommen, das viele neue Features in die Anwendung integriert. Die App verfügt nun über zusätzliche Emoji und verbesserte Reaktionen. Zudem wurde das Erstellen von Video-Stickern jetzt einfacher gestaltet.

Neue Aktualisierung für Android und iOS verfügbar

Obwohl Video-Sticker schon vor einiger Zeit in den Messenger eingebaut wurden, hat sich die Erstellung bisher als relativ umständlich erwiesen, da spezielle Programme wie Adobe Illustrator benötigt wurden. Einem Blog-Eintrag von Telegram zufolge soll der Prozess nun vereinfacht werden. Ab sofort lässt sich eine normale Videobearbeitungs-Software nutzen, um animierte Sticker zu erstellen. Mit der Sticker-Import-API haben Entwickler die Möglichkeit, an Apps zu arbeiten, mit denen andere Nutzer Sticker erstellen und importieren können.Die Telegram-Entwickler haben die Animationen von Reaktionen mit der Aktualisierung verkleinert. Wer trotzdem eine größere Animation senden möchte, hat die Option, den Button länger gedrückt zu halten. Sowohl die interaktiven Emoji als auch die Reaktionen werden synchronisiert, sodass der Empfänger die Animationen in Echtzeit sehen kann. Darüber hinaus wurden fünf neue Reaktionen zum Messenger hinzugefügt. Es ist möglich, die Reaktionen als interaktive Emoji abzuschicken. Wechselt man zwischen ungelesenen Chats, kann jetzt der Zurück-Button gedrückt werden, um zu einem anderen Chat zurückzukehren.Das Update steht sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung. Während iPhone-Nutzer die Aktualisierung aus dem App Store herunterladen können, wurde das Update zunächst nur an Android-Nutzer verteilt, die Telegram über die offizielle Seite installiert haben. Inzwischen sollte die neue Version allerdings auch im Google Play Store zur Verfügung stehen.