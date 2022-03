Telegram: Update enthält Download-Manager und weitere Features

Die Entwickler des Instant-Messengers Telegram haben ein umfassendes Update für ihre App bereitgestellt. Mit der aktuellsten Version werden ein neuer Download-Manager und viele weitere Features ausgeliefert. Der Build 8.6 wird sowohl für Android als auch für iOS angeboten.

Update steht für Android und iOS bereit

Der Download-Manager gibt den Nutzern die Möglichkeit, größere Anhänge zu laden und zu verwalten. In einem separaten Menü werden alle empfangenen Dateien aufgeführt. Es gibt die Option, bestimmte Inhalte zu priorisieren und damit schneller herunterzuladen. Natürlich ist es auch möglich, den Download-Verlauf zu löschen oder die empfangenen Dateien weiterzuleiten. Mit Telegram lassen sich bis zu zwei Gigabyte große Dateien versenden.Zusätzlich zum Download-Manager stattet das Update das Anhangmenü mit einer moderneren Oberfläche aus. Die In-App-Kamera wurde in die Galerie integriert. Außerdem wurde der Login-Bildschirm komplett überarbeitet. Ab sofort können "t.me"-Verlinkungen in Kombination mit Telefonnummern verwendet werden. Sollte ein Nutzer ohne Telegram-Account auf den Link klicken, zeigt die Webseite mehr Details zum verlinkten Konto an. Dazu zählen auch sämtliche Chatverläufe in öffentlichen Kanälen. Die Aktualisierung ermöglicht Livestreamern, mit Streaming-Programmen wie OBS Studio und XSplit Broadcaster zu senden.Ein vollständiger Changelog lässt sich im Ankündigungs-Beitrag finden. Das Update wird für die Nutzer der zwei mobilen Betriebssysteme Android und iOS angeboten. Telegram kann über den Google Play Store beziehungsweise den Apple App Store heruntergeladen werden. In den meisten Fällen dürfte die Aktualisierung natürlich automatisch installiert worden sein.