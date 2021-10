Xbox Game Pass ist erfolgreich, aber nicht so wie es Microsoft gerne will

Microsofts Xbox Game Pass bietet mehr Titel als ein normaler Gamer in einem Leben nutzen kann und ist natürlich auch entsprechend populär. Dennoch ist er unter den Erwartungen geblieben. Denn Microsoft hat nun aktuelle Zahlen veröffentlicht und ist (selbst) enttäuscht.

Wie viele Abonnenten sind es?

Jammern auf hohem Niveau: Das ist das Motto von Microsoft, wenn es um den Xbox Game Pass geht. Denn das Spiele-Abo für Konsole, PC und Mobile/Cloud (zumindest in der Ultimate-Version) wächst und gedeiht, doch etwas weniger beeindruckend, wie man es gerne in Redmond hätte. Denn wie Eurogamer unter Berufung auf Axios Gaming berichtet, ist die Anzahl der Abonnenten mit Ende Juni dieses Jahres um 37 Prozent gestiegen (im Jahresvergleich).Das klingt nach einer Zahl, die in wohl jedem Unternehmen die Sektkorken knallen ließe, doch bei Microsoft waren die Erwartungen deutlich höher. Denn intern hat man einen Zuwachs von 48 Prozent vorausgesagt. Die Zahl und somit auch der Optimismus sind allerdings erklärbar, denn in den zwölf Monaten davor lag das Plus bei sage und schreibe 86 Prozent.Einen Schönheitsfehler hat die Bekanntgabe dieser Zahlen allerdings, denn es ist nicht genau bekannt, wie viele Abonnenten das absolut gesehen sind. Denn zuletzt hat Microsoft im Januar dieses Jahres eine konkrete Zahl genannt, damals waren es 18 Millionen Abonnenten. Allerdings ist es aufgrund des Zeitpunkts nur schwer möglich, auf aktuelle Werte hochzurechnen, da Microsoft die Zuwächse nur zum Ende des Geschäftsjahres erfasst bzw. verlautbart, eine Zahl mittendrin also sich nicht zum Rechnen eignet.Inoffiziell hat aber Windows Central-Redakteur Jez Corden die Zahl von 23 Millionen Abonnenten in Erfahrung bringen können, so viele regelmäßig zahlende Kunden soll der Xbox Game Pass mit 20. April 2021 gehabt haben. Noch schwieriger ist die Einschätzung, wie sich der Game Pass finanziell auswirkt, denn es ist nicht bekannt, wie die externen Spieleanbieter entlohnt werden.