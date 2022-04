Xbox Game Pass: PC-Version für manche Spieler drei Monate gratis

Microsoft bietet den PC Game Pass aktuell unter bestimmten Konditionen kostenlos an. Neue Spieler haben die Möglichkeit, das Abonnement drei Monate lang kostenlos zu erhalten, sofern sie ausgewählte Titel gespielt haben. Der Xbox Game Pass bietet Zugang zu über 100 PC-Spielen.

Abonnement wird automatisch verlängert

Das Angebot gilt ausschließlich für neue Spieler, die den Xbox Game Pass oder PC Game Pass bislang nicht erworben haben. Damit sind Bestandskunden grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Aktion qualifizieren sich sämtliche Neukunden, die vor dem 28. Februar 2022 " Halo Infinite ", "Forza Horizon 5" oder " Age of Empires 4 " auf ihrem PC gestartet haben. Dabei muss der Spieler sich mit seinem Microsoft-Account angemeldet haben. Via Konsole oder Cloud-Gaming-Dienste durchgeführte Anmeldungen sind von der Aktion ausgeschlossen.Alle Inhaber eines Microsoft-Kontos können über die offizielle Xbox-Seite prüfen, ob sie sich für das Angebot qualifizieren. Anschließend kann der kostenlose Testzeitraum gestartet werden. Das Gratis-Abonnement wird automatisch verlängert, sofern die Mitgliedschaft nicht vorher gekündigt wurde. Obwohl die berechtigten Neukunden das Abo drei Monate lang kostenlos erhalten, ist die Eingabe von Zahlungsdaten nötig. Nach dem Testzeitraum wird eine monatliche Rate in Höhe von 9,99 Euro fällig.Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Gratis-Mitgliedschaft noch bis zum 30. April 2022 beginnen. Der PC Game Pass enthält mehr als 100 Titel. Neben "Minecraft" und "Sea of Thieves" stehen auch Bethesda-Klassiker zur Verfügung. Erst vor kurzem hatte Microsoft "Life is Strange: True Colors", "Chinatown Detective Agency", "Lost in Random", "Panzercorps 2" und "The Dungeon of Naheulbeuk" zur PC-Variante der Spiele-Flatrate hinzugefügt.