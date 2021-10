Xbox Game Pass für PC: Microsoft fügt Minecraft zum Katalog hinzu

Microsoft hat angekündigt, dass das Kult-Game Minecraft zukünftig in der PC-Version des Xbox Game Pass enthalten sein wird. Sowohl die Bedrock- als auch die Java-Edition können dann von Abonnenten kostenlos gespielt werden. Die Konsolen-Version ist bereits im Game Pass inkludiert.

PC Bundle ab 2. November im Game Pass

Minecraft gibt es inzwischen in zwei verschiedenen Editionen. Neben der Java-Version gibt es die in C++ entwickelte Bedrock-Variante. Im Rahmen des diesjährigen Minecraft Live-Events hat Mojang angekündigt, dass beide Editionen bald über den gleichen Launcher gestartet werden können. Nun hat das Entwicklerstudio bestätigt, dass das sogenannte "Minecraft PC Bundle" im kommenden Monat in den Xbox Game Pass für PC integriert werden soll.Die zwei Editionen sollen den Game Pass-Mitgliedern ab dem 2. November zur Verfügung stehen. Damit haben die Abonnenten zuerst die Option, den neuen Launcher auszuprobieren. Laut PCGamer können alle anderen Spieler das Bundle voraussichtlich erst im kommenden Jahr verwenden. Einen genauen Termin gibt es bislang noch nicht.Während die Minecraft Java-Edition Mods unterstützt und Zugang zu den meisten Multiplayer-Servern bietet, bringt die Bedrock-Version Support für RTX und Xbox-Crossplay mit sich. Momentan müssen sich die Spieler zwischen den zwei Editionen entscheiden oder beide Versionen separat erwerben.Wer eine Xbox-Konsole und die Standard-Version des Game Pass besitzt, hat schon seit zwei Jahren die Möglichkeit, Minecraft ohne Zusatzkosten zu zocken. In der PC-Variante war das Spiel bisher jedoch nicht enthalten. Spieler ohne eine Mitgliedschaft können den Xbox Game Pass für PC für 9,99 Euro pro Monat abonnieren. Die Ultimate-Version, die neben den PC-Spielen auch das Konsolen-Abo enthält, schlägt mit 12,99 Euro zu Buche. Im ersten Monat können die beiden Tarife jeweils für lediglich einen Euro getestet werden.