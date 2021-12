Halo Infinite, Among Us & Co: Dezember-Highlights im Xbox Game Pass

Microsofts Spiele-Flatrate Xbox Game Pass wird auch im Dezember mit namhaften Spielen für den PC, Xbox-Konsolen und die Cloud bestückt. Zu den Gaming-Highlights zählen unter anderem Titel wie Halo Infinite, Among Us und Stardew Valley. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Unsere Dezember-Favoriten des Xbox Game Pass

Weitere (kommende) Spiele im Xbox Game Pass

Mit insgesamt 12 Spielen werten die Redmonder ihren Xbox Game Pass in diesem Monat auf. Ein Großteil der Titel ist bereits jetzt verfügbar. Überschattet werden viele Highlights voraussichtlich durch den Kampagnen-Start von Halo Infinite am 8. Dezember. Aktuell kann man sich im Multiplay-Modus auf dem PC und der Xbox Series X bereits warmschießen. Abseits der unten detailliert aufgelisteten Spiele-Neuheiten weist Microsoft auf diverse DLCs und Season-Updates hin.So steht zum Beispiel für Age of Empires 3 (Definitive Edition) der Mexican Civilization DLC bereit, das Minecraft Caves & Cliffs Update geht in seinen zweiten Part und zudem startet die fünfte Season von Sea of Thieves. Wer über den Xbox Game Pass Ultimate verfügt, kann zudem von den "Games with Gold" profitieren. Kostenlos gibt es hier im Dezember The Escapists 2, Tropico 5 und diverse Xbox 360-Spiele.- Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC)ID@Xbox - Du erbst die alte Farm Deines Großvaters und beschließt, aufs Land in das idyllische Stardew Valley zu ziehen. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brichst Du auf, um Dein neues Leben zu beginnen. Verwandle die alten Felder in eine blühende Ernte, kümmere Dich um Deine Farmtiere und finde vielleicht sogar die Liebe Deines Lebens im benachbarten Städtchen.- Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC)Pünktlich zum Release schlüpfst Du auch im Xbox Game Pass in Deine Spartan-Rüstung und schließt Dich dem Master Chief an, um das Schicksal der Menschheit zum Besseren zu beeinflussen. Du kannst es gar nicht abwarten? Dann stürze Dich bereits jetzt in die Multiplayer-Beta und trainiere bis zum finale Halo Infinite Release am 8. Dezember. Die Ringwelten warten auf Dich!- Among Us (Konsole)ID@Xbox - Die Impostor sind zurück und sie infiltrieren die Konsolen! Stürze Dich in den Multiplayer-Hit für 4 bis 15 Spieler*innen und finde heraus, welches Deiner Crewmitglieder in Wirklichkeit ein fleischfressendes Alien ist!