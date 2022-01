Microsoft erklärt, warum es oft Windows-Update-Probleme gibt

Microsoft hat in den letzten Monaten immer weiter am Windows-Update-Prozess gearbeitet, um es Nutzern leichter zu machen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dabei fragte sich das Team auch, warum es Geräte gibt, die trotz Hardware-Voraussetzungen nicht aktualisiert werden.

Zeitrahmen ist wichtiger, als gedacht

Umschrieben wird das ganze Thema jetzt mit den Stichworten "Update Konnektivität". Was der Konzern dabei nun als wichtige Faktoren erachtet, damit man als Nutzer immer von den neuesten Windows-Patches profitiert, hat das Windows-Team in einem Beitrag im Windows IT Pro Blog zusammengefasst. Microsoft hat zudem den eigenen Angaben nach erhebliche Anstrengungen unternommen, um zu verstehen, warum Windows-Geräte nicht immer auf dem neuesten Stand sind."Einer der wichtigsten Punkte, die wir untersucht haben, war die Frage, wie lange ein Gerät eingeschaltet und mit Windows Update verbunden sein muss, damit Qualitäts- und Funktionsupdates erfolgreich installiert werden können", erklärt der Windows-Manager David Guyer. "Wir haben festgestellt, dass Geräte, die eine bestimmte Verbindungsdauer nicht einhalten, kaum erfolgreich aktualisiert werden können." Das hat Microsoft bisher in dieser Deutlichkeit noch nicht gesagt.Die Daten zeigen laut Microsoft, dass Geräte mindestens zwei Stunden ununterbrochen verbunden sein müssen und insgesamt sechs Stunden nach der Freigabe eines Updates, um zuverlässig zu aktualisieren. Dies ermöglicht einen erfolgreichen Download und Hintergrundinstallationen, die neu gestartet oder fortgesetzt werden können, sobald ein Gerät aktiv und verbunden ist."Wir bezeichnen diese Messung als Update-Konnektivität: die Zeit (in Stunden), in der ein Gerät eingeschaltet und auch mit Microsoft-Diensten wie Windows Update verbunden ist." Das erklärt wiederum auch, warum es eine so große Zersplitterung bei den Windows-Versionen gibt, auch wenn die meisten Windows-Nutzer einfach auf die automatische Update-Funktion setzen - sie sind einfach nicht lang genug oder nicht zum richtigen Zeitpunkt online.Wer nun feststellt, dass ein Windows-Gerät nicht ordnungsgemäß aktualisiert wird, sollte die Rahmenbedingungen prüfen.