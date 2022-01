WinRAR 6.10: Integration ins Kontext-Menü & Ende des XP-Supports

Die Entwickler des Packprogramms WinRAR haben ein neues Update zur Verfügung gestellt. Mit der neuesten Version wird der Support für das inzwischen stark veraltete Betriebssystem Windows XP eingestellt. Zudem bringt die Aktualisierung zahlreiche Neuerungen mit sich.

Mindestens Windows Vista benötigt

WinRAR: Packprogramm für Windows

7-Zip: Quelloffene Packer-Software

Microsoft hat mit Windows 11 ein neues Kontext-Menü in sein Betriebssystem eingebaut. Damit die Einträge von Apps hier zum Vorschein kommen, müssen die Anwendungen das neue Feature explizit unterstützen. Die alten Einträge werden hier nicht mehr angezeigt. Die WinRAR-Entwickler haben das Packprogramm nun aktualisiert und die Software mit der Version 6.10 wieder in das Kontext-Menü integriert. Den Nutzern wird damit die Option gegeben, Dateien per Rechtsklick zu einem Archiv hinzuzufügen und die verpackte Datei zu versenden.In den Einstellungen des Packprogramms können die Nutzer auswählen, welche WinRAR-Befehle im Kontext-Menü repräsentiert werden sollen. Darüber hinaus besitzt WinRAR unter Windows 11 eine Option, mit der sich Elemente im alten Kontext-Menü anzeigen lassen. Über die Tastenkombination "Umschalt-Taste + F10" oder einen Registry-Eintrag besteht die Möglichkeit, das von vorherigen Windows-Versionen bekannte Kontext-Menü aufzurufen.Neben der Integration in das neue Kontext-Menü fügt das Update Support für Archive mit den Endungen ".zst" und ".zipx" hinzu. Der vollständige Changelog zur Version 6.10 lässt sich auf dieser Seite finden.Laut Ghacks setzt der WinRAR-Build 6.10 mindestens Windows Vista voraus. Damit wird Windows XP ab sofort nicht mehr unterstützt. Somit funktioniert das Programm jetzt noch auf Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 sowie Windows 11.