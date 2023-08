WinRAR-Schwachstelle ermöglicht Einschleusung von Schadcode

Eine Schwachstelle in dem beliebten Windows-Packprogramm WinRAR ermöglichte es Angreifern, Schadcode mithilfe von manipulierten RAR-Dateien zu verbreiten. Die Sicherheitslücke ermöglichte dabei das Ausführen von Programmen beim Öffnen von RAR-Archiven.

Hochgradig gefährliche Sicherheitslücke

Abschwächung des Risikos

WinRAR - Sicherheitsupdate Version 6.23

Zusammenfassung Schwachstelle in Windows-Packprogramm WinRAR entdeckt

Sicherheitslücke ermöglichte Ausführung von Schadcode

CVE-2023-40477 im Juni entdeckt, Schweregrad hoch

Fehler führte zu Speicherzugriff über Puffer

WinRAR Version 6.23 schließt Sicherheitslücke, Update wird dringend empfohlen

Nutzer sollten beim Öffnen von RAR-Dateien vorsichtig sein

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und hat sich das Problem mit dieser Schwachstelle einmal genauer geschaut.So viel noch vorab: WinRAR hat diese hochgradig gefährliche Sicherheitslücke bereits geschlossen, wir haben die aktuelle Version inklusive der Fehlerbehebung bereits im WinFuture-Downloadbereich verfügbar gemacht. Ob die Schwachstelle aktiv ausgenutzt wurde, ist nicht bekannt.Die Schwachstelle in WinRAR wurde bereits im Juni entdeckt. Geführt wird die Sicherheitslücke als CVE-2023-40477. Entfernte Angreifer konnten durch die Lücke die Ausführung von beliebigem Code auf dem Zielsystem ermöglichen, sobald eine speziell gestaltete RAR-Datei auf dem System ihres Opfers geöffnet wurde."Der spezifische Fehler besteht in der Verarbeitung von Wiederherstellungsvolumes", heißt es in einem dazu veröffentlichten Sicherheitshinweis. "Das Problem resultiert aus dem Fehlen einer angemessenen Validierung der vom Benutzer eingegebenen Daten, was zu einem Speicherzugriff über das Ende eines zugewiesenen Puffers hinaus führen kann."Der Schweregrad der Schwachstelle wurde als hoch mit 7,8 eingestuft, da eine Aktion durch den Nutzer erforderlich ist.Aus praktischer Sicht ist es laut Bleeping Computer jedoch keine allzu große Herausforderung, Nutzer zur Durchführung der erforderlichen Aktion zu verleiten - ein Angreifer muss nur seine manipulierten Datenarchive zur Verfügung stellen.WinRAR in Version 6.23 wurde Anfang August 2023 veröffentlicht und schließt die Sicherheitslücke. WinRAR-Nutzern wird dringend empfohlen, das verfügbare Sicherheitsupdate schnellstmöglich anzuwenden.Als weitere Sicherheitsmaßnahme wird aber ganz unabhängig davon empfohlen, beim Öffnen von RAR-Dateien vorsichtig zu sein und ein Antivirenprogramm zu verwenden, das auch Archive überprüfen kann.