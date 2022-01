Patch Day-Panne: Neue Windows 10/11-Updates lösen VPN-Probleme

Zur Behebung der VPN-Verbindungsabbrüche (L2TP) und weiteren Bugs, die im Zuge des Patch Days vom 11. Januar aufgetreten sind, rollt Microsoft ab sofort diverse "Out of Band"-Updates aus. Diese stehen unter anderem für viele Windows 11- und Windows 10-Versionen bereit.

Windows 11 / Windows Server 2022: KB5010795 und KB5010796

Windows 10 / Windows Server, Version 21H2: KB5010793

Windows 10 / Windows Server, Version 21H1: KB5010793

Windows 10 / Windows Server, Version 20H2: KB5010793

Windows 10 / Windows Server, Version 1909: KB5010792

Windows 10 / Windows Server, Version 1607 / 2016: KB5010790

Windows 10, Version 1507: KB5010789

Windows 7 SP1: KB5010798

Windows Server 2008 SP2: KB5010799

Erklärung der Probleme und Lösungen für Windows-Systeme

Nach der Installation der kürzlich zur Verfügung gestellten Patch Day-Aktualisierungen KB5009543 (Windows 10) und KB5009566 (Windows 11) kam es aufgrund eines nicht näher definierten Verarbeitungsfehlers zu Problemen beim Aufbau von L2TP-VPN-Verbindungen . Im Ereignisprotokoll betroffener Nutzer mit dem Fehlercode 789 dokumentiert, soll der Bug innerhalb des Windows-eigenen VPN-Clients mit den jüngst veröffentlichten Updates behoben werden. Gleiches gilt für einen Fehler, der Windows Server-Systeme sporadisch in Boot-Schleifen versetzt.In den offiziellen Patch Notes, die hinsichtlich der ab sofort verfügbaren Updates nahezu identisch sind, äußert sich Microsoft wie folgt."Behebt ein bekanntes Problem, das dazu führen kann, dass IP Security-Verbindungen (IPSEC) mit einer Lieferanten-ID fehlschlagen. VPN-Verbindungen mit Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) oder IP-Sicherheits-Internet Key Exchange (IPSEC IKE) sind möglicherweise ebenfalls betroffen.""Behebt ein bekanntes Problem, das nach der Installation des Updates auf Domänencontrollern (DCs) vom 11. Januar 2022 dazu führen kann, dass Windows-Server unerwartet neu gestartet werden.""Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Wechseldatenträger, die mit dem Resilient File System (ReFS) formatiert sind, nicht mehr gemountet werden können oder dass die Wechseldatenträger im RAW-Dateiformat bereitgestellt werden. Dieses Problem tritt nach der Installation des Windows-Updates vom 11. Januar 2022 auf.""Behebt ein Problem, durch das verhindert wird, dass Active Directory (AD)-Attribute bei einem LDAP-Änderungsvorgang (Lightweight Directory Access Protocol) ordnungsgemäß geschrieben werden, wenn Sie mehrere Attributänderungen vornehmen."Sämtliche Updates können jetzt über die Windows Update-Funktion heruntergeladen werden. Nutzer von Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2012 müssen hingegen in einigen Fällen den Weg in den Microsoft Update-Katalog suchen und können dazu die Patches KB5010794 and KB5010797 als Anhaltspunkte nutzen.