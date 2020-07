Deutsche Post: Briefe werden vor der Zustellung per Mail angekündigt

Die Deutsche Post teilt den Empfängern von Briefsendungen in Zukunft per E-Mail mit, welche Briefe im Laufe eines Tages noch zugestellt wer­den. Der Service wurde bereits jetzt für Privatkunden, die über eine E-Mail-Adresse bei GMX oder Web.de verfügen, freigeschaltet.

Dienst zunächst nur für Kunden von 1&1

Deutsche Post

Wer sich für den kostenlosen Dienst registriert hat, bekommt eine Benachrichtigung, wenn in den nächsten Tagen ein Brief an die hinterlegte Adresse zugestellt werden soll. Im Anhang der Mail befindet sich der FAZ zufolge ein Foto, das den Umschlag der Briefsendung zeigt. Damit erfahren die Nutzer schon vor der Zustellung, von wem der jeweilige Brief stammt.Bisher steht der neue Dienst ausschließlich für Kunden der beiden Mail-Services GMX und Web.de, die zum Internet-Giganten 1&1 ge­hö­ren, zur Verfügung. Während sich GMX-Kunden über diesen Link registrieren können, haben Nutzer von Web.de die Möglichkeit, sich über diese Seite anzumelden. Die Deutsche Post möchte den Dienst im kommenden Jahr aus­wei­ten, sodass nicht nur der Briefumschlag, son­dern auch der Inhalt des Briefs per Mail über­mit­telt wird. Hierfür müssen die Nutzer natürlich zuvor ihre Zustimmung erteilen. Ob der Dienst später auch den Kunden anderer Mail-Provider angeboten wird, bleibt noch unklar.Schon im März hatte der Logistik-Konzern DHL eine Digitaloffensive vorgestellt und die neue Sendungsverfolgung für Briefe angekündigt. Darüber hinaus soll es bei Paketen ein Live-Tracking geben, sodass die voraussichtliche Ankunft der Sendung auf ein wesentlich klei­ne­res Zeitfenster, als es bislang der Fall war, eingeschränkt werden kann. Außerdem wurde an­ge­kün­digt, dass das Porto für einen Brief auch mit Hilfe einer App bezahlt werden kann. An­stel­le der Marke muss dann ein handschriftlicher Code auf dem Brief platziert werden.