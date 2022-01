Überraschende "Wende": CCleaner ab sofort im Microsoft Store zu haben

Das ist eine überraschende "Wende": Nach all den Problemen und der Kritik rund um CCleaner ist die App jetzt für Windows 11 über den neuen Microsoft Store verfügbar. Microsoft hatte dabei erst vor einiger Zeit die App als "unerwünscht" eingestuft.

Für Windows 11 ab sofort über den Microsoft App Store zu haben

Die als Optimierungs-Software bekannte Anwendung CCleaner war vor vielen Jahren einmal das Tool der Wahl, wenn man sein System ein wenig tunen wollte. Doch nach einer Übernahme und anschließenden Problemen - CCleaner wurde vor rund fünf Jahren gekapert und zur Verteilung von Schadsoftware genutzt - war der Ruf ganz klar beschädigt. Es gab in der Vergangenheit eine Menge Problem und Schlagzeilen rund um CCleaner. Dazu gehörten Kompatibilitätsprobleme mit Windows 10 Dem Ganzen setzte Microsoft im Jahr 2020 die Krone auf, indem der Konzern CCleaner über den Windows Defender als "unerwünschte" Anwendung deklarierte und so dem Tool erneut einen negativen Stempel aufdrückte.Nun ist das aber alles vergeben und vergessen: Microsoft sieht den Fall CCleaner mittlerweile ganz anders. CCleaner ist ab sofort für Windows 11 über den Microsoft App Store zu haben - das ist sicherlich ein Neuanfang für die Beziehungen zwischen App-Entwickler und Microsoft. Es spiegelt aber auch ganz deutlich wider, wie sich Microsoft generell gewandelt hat. Nicht nur CCleaner ist im Store verfügbar, auch Browser wie Firefox und Opera, oder wie das Online-Magazin MSPowerUser passenderweise schreibt: "Apps, gegen die Microsoft eine lange Geschichte der Feindseligkeit hat."Microsoft lässt dem Nutzer die Wahl und bietet gleichzeitig eine "geprüfte" Sicherheit über Apps, die über den Store installiert werden können. Man kann zwar im Grunde alle Funktionen, die CCleaner anbietet, auch mit den integrierten Windows-Tools und Skripts erledigen, doch ist es mit der App wesentlich leichter, da alles in einer übersichtlichen Nutzeroberfläche zugänglich ist. Zudem ist es lobenswert, dass Microsoft ein wenig die Zügel loslässt und den Nutzern erlaubt, ihre eigenen Entscheidungen für Apps zu treffen.